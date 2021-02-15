Предложение о пособии в 200 евро пенсионерам и получателям пенсий по инвалидности не поддержано

Однако министр отметила, что не намерена отклоняться от предложения, обещая обсудить его на разных уровнях.

Министр в Twitter заявила, что такая поддержка нужна, потому что пожилые люди - это люди, которые "боролись за независимость Латвии". Министр также сказала, что примерно 100 миллионов евро, необходимые для этой поддержки, меньше 250 миллионов евро поддержки, ранее предоставленной правительством национальной авиакомпании airBaltic.

Как стало известно агентству LETA, на сегодняшнем заседании Правительственной коалиции по сотрудничеству была достигнута договоренность о другой поддержке, которая предназначена для семей в размере 500 евро на каждого ребенка.

Достигнутая договоренность предусматривает, что каждому латвийскому ребенку будет выплачена специальная помощь в размере 500 евро.