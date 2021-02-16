"Ракета, инопланетное оружие или факел?" Как на пляже в Саулкрасты создавали ледяную башню
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На прошлой неделе на пляжи в Пабажи (Саулкрасты) появилась очень интересная ледяная скульптура. Как оказалось, ее создали местные жители - один из них Том Турлайс. В разговоре с порталом Apollo Том рассказал, что создание башни заняло у него и его друзей примерно неделю. Кроме того, один из ее авторов рассказал, как вообще появилась идея создания башни и с какими проблемами пришлось столкнуться в процессе ее создания.
Идея создания скульптуры
Том указал, что с генерированием идей проблем не было. "Их достаточно много, но жизнь - слишком коротка, чтобы реализовать их все".
Первую ледяную скульптуру или ледяную башню Том со своей командой построил в 2018 году в том же месте - на пляже в Пабажи. Скульптура или башня была такой же высокой, как и в этом году - примерно семь метров.
"Конструкция была создана из паллетов в виде узкой буквы "А". Сама идея еще старее, но хотелось попробовать залить ледяную башню. Так как был пройден групповой горный курс у Кристапа Лиепиньша, заодно башню создавали, чтобы по ней можно было залезать с кошками и ледорубами", - в разговоре с порталом Apollo сказал том.
Он указал, что в Латвии доступна информация о заливке льда, используя морскую воду.
Как создавалась скульптура в этом году?
"Так как эта зима пришла с сильным и устойчивым морозом, в одно утро написал другу сообщение, не хочет ли он в этом году снова создать что-то подобное, но с более простым принципом монтажа основания", - рассказал один из авторов скульптуры.
В этом году целью было налить башню, которая достигла бы десяти метров в высоту.
Вместе с друзьями у идеи куда большая сила - в первый день пригласил еще двух помощников, вместе нас было уже четверо. В этот раз не было мысли, чтобы на нее можно было лезть, просто хотели создать что-то интересное", - открыл Том.
В самом начале мороза Том во дворе своего дома экспериментировал с созданием ледяного вигвама, что в большей степени удалось. "Поэтому хотел попробовать создать больший вигвам на пляже".
Команда из четырех человек работала на пляже значительную часть дня в сильный мороз, но после нескольких попыток вода наконец начала течь почти с десятиметровой высоты.
Из-за выбора неправильных материалов и других обстоятельств спустя примерно 30 минут труба замерзла, поэтому воодушевление начало пропадать.
Высота башни была снижена до шести метров. Кроме того, команда решила отказаться от идеи ледяного вигвама, так как требовались другие материалы.
Что отображено в скульптуре?
Том вспоминает, что в 2018 году люди с Балта капа, которая находится примерно в 1,5 километрах, приходили смотреть, действительно ли на берег вынесло айсберг.
Автор башни указывает, что особого значения и скульптуры нет. "Да и названия в принципе нет.
"Другие видят замок Эльзы из мультфильма "Ледяное сердце". Другие видят ракету из-за формы башни. В темноте скульптура выглядит как факел или тающая свеча. Другие усматривают в ней инопланетное оружие. Некоторые связывают скульптуру с гневом моря по поводу привычек людей или... эякуляцией", - указал Том.
Как создать такую ледяную башню?
Том рассказал, что воде нужно место, где зацепиться. "Желательно, чтобы было несколько мест течения воды.
"Нужно принять во внимание и влияние ветра, особенно здесь, у моря - воду может сдуть. Кроме того, нужно помнить, что погода днем и ночью отличается. Из-за всех этих условий ежедневно необходимо корректировать место наливки воды и поток", - рассказал создатель башни.
Все это делается с использованием высокой лестницы. Том признает, что нужно быть очень внимательными, так как лестница обледеневшая и скользкая.
Впрочем, житель Саулкрасты указывает, что у его команды разработано несколько лайфхаков, чтобы труба не замерзала совсем.
Решение создать башню у моря Том пояснил тем, что рядом не было ни пруда, ни реки. "В Саулкрасты четыре реки, однако выбор - у моря, так как неподалеку доступно электричество. За это надо сказать спасибо Саулкрастскому обществу рыбаков".
"Кроме того, недалеко можно подъехать и на машине.
Когда ледовая скульптура была создана, на нее сверху поместили 50-метровую световую ленту, которая с наступлением темноты загорается, поэтому башню можно осмотреть и в темноте.
Скульптура находится в Саулкрасты, в полутора километрах от Балта капа, если идти в сторону центра Саулкрасты.
Большую часть работ реализовали Том Турлайс и Роман Дедюшко. Том выражает благодарность и друзьям Мартиньшу и Артуру, а также Саулкрастскому рыбацкому поселку ассоциации рыбаков.