"Ракета, инопланетное оружие или факел?" Как на пляже в Саулкрасты создавали ледяную башню

На прошлой неделе на пляжи в Пабажи (Саулкрасты) появилась очень интересная ледяная скульптура. Как оказалось, ее создали местные жители - один из них Том Турлайс. В разговоре с порталом Apollo Том рассказал, что создание башни заняло у него и его друзей примерно неделю. Кроме того, один из ее авторов рассказал, как вообще появилась идея создания башни и с какими проблемами пришлось столкнуться в процессе ее создания.

Идея создания скульптуры

Том указал, что с генерированием идей проблем не было. "Их достаточно много, но жизнь - слишком коротка, чтобы реализовать их все".

Первую ледяную скульптуру или ледяную башню Том со своей командой построил в 2018 году в том же месте - на пляже в Пабажи. Скульптура или башня была такой же высокой, как и в этом году - примерно семь метров.

ФОТО: Toms Turlajs

"Конструкция была создана из паллетов в виде узкой буквы "А". Сама идея еще старее, но хотелось попробовать залить ледяную башню. Так как был пройден групповой горный курс у Кристапа Лиепиньша, заодно башню создавали, чтобы по ней можно было залезать с кошками и ледорубами", - в разговоре с порталом Apollo сказал том.

Он указал, что в Латвии доступна информация о заливке льда, используя морскую воду.

Как создавалась скульптура в этом году?

"Так как эта зима пришла с сильным и устойчивым морозом, в одно утро написал другу сообщение, не хочет ли он в этом году снова создать что-то подобное, но с более простым принципом монтажа основания", - рассказал один из авторов скульптуры.

В этом году целью было налить башню, которая достигла бы десяти метров в высоту.

"Друг долго не ждал и ответил: "Когда начинаем?" Это дало стимул - собрали все необходимое, насос, трубы, кабель, доски и другие мелочи", - вспоминает житель Саулкрасты.

Вместе с друзьями у идеи куда большая сила - в первый день пригласил еще двух помощников, вместе нас было уже четверо. В этот раз не было мысли, чтобы на нее можно было лезть, просто хотели создать что-то интересное", - открыл Том.

В самом начале мороза Том во дворе своего дома экспериментировал с созданием ледяного вигвама, что в большей степени удалось. "Поэтому хотел попробовать создать больший вигвам на пляже".

Команда из четырех человек работала на пляже значительную часть дня в сильный мороз, но после нескольких попыток вода наконец начала течь почти с десятиметровой высоты.

Из-за выбора неправильных материалов и других обстоятельств спустя примерно 30 минут труба замерзла, поэтому воодушевление начало пропадать.

Впрочем, как указал Том, "настойчивость все-таки взяла верх и на следующий день мы пришли с новым садовым шлангом".

Высота башни была снижена до шести метров. Кроме того, команда решила отказаться от идеи ледяного вигвама, так как требовались другие материалы.

Что отображено в скульптуре?

Том вспоминает, что в 2018 году люди с Балта капа, которая находится примерно в 1,5 километрах, приходили смотреть, действительно ли на берег вынесло айсберг.

Автор башни указывает, что особого значения и скульптуры нет. "Да и названия в принципе нет.

У меня она связана с настойчивостью, дружбой, небольшим количеством упрямства, но люди видят в ней то, что хотят... и это прекрасно!"

"Другие видят замок Эльзы из мультфильма "Ледяное сердце". Другие видят ракету из-за формы башни. В темноте скульптура выглядит как факел или тающая свеча. Другие усматривают в ней инопланетное оружие. Некоторые связывают скульптуру с гневом моря по поводу привычек людей или... эякуляцией", - указал Том.

Как создать такую ледяную башню?

Том рассказал, что воде нужно место, где зацепиться. "Желательно, чтобы было несколько мест течения воды.

Струя вода не должна быть слишком концентрированной и быстрой. В свою очередь, если струя слишком медленная, она быстро замерзает".

"Нужно принять во внимание и влияние ветра, особенно здесь, у моря - воду может сдуть. Кроме того, нужно помнить, что погода днем и ночью отличается. Из-за всех этих условий ежедневно необходимо корректировать место наливки воды и поток", - рассказал создатель башни.

Все это делается с использованием высокой лестницы. Том признает, что нужно быть очень внимательными, так как лестница обледеневшая и скользкая.

"Остальную работу сделают вода, ветер и мороз. Мороз здесь самое важное условие и в то же время и крупнейший противник. Ни раз наверху замерзал конец трубы и тогда радость заканчивалась", - рассказал Том.

Впрочем, житель Саулкрасты указывает, что у его команды разработано несколько лайфхаков, чтобы труба не замерзала совсем.

Решение создать башню у моря Том пояснил тем, что рядом не было ни пруда, ни реки. "В Саулкрасты четыре реки, однако выбор - у моря, так как неподалеку доступно электричество. За это надо сказать спасибо Саулкрастскому обществу рыбаков".

"Кроме того, недалеко можно подъехать и на машине.

Большой бонус - все, кто гуляет вдоль моря, видят ее - пусть другим будет радость! Минус - море может отойти в воду и есть риск, что насос останется на берегу, а поместить его глубже в воду не позволяет длина кабеля", - указал автор башни.

Когда ледовая скульптура была создана, на нее сверху поместили 50-метровую световую ленту, которая с наступлением темноты загорается, поэтому башню можно осмотреть и в темноте.

Скульптура находится в Саулкрасты, в полутора километрах от Балта капа, если идти в сторону центра Саулкрасты.