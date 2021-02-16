Дело о клевете на ветерана: заседание перенесли, Навального попросили оштрафовать

В свою очередь защита Алексея Навального просила суд оправдать его по этому делу.
В начале третьего заседания по делу о клевете на ветерана прокурор Фролова предложила выделить материалы уголовного дела в отдельное производство и направить их в СК из-за слов Навального в адрес прокурора, судьи и потерпевшего, которые она посчитала оскорбительными.
В ответ на это оппозиционер назвал себя "самым милым подсудимым" и отметил, что "мы присутствовали при рождении нового уголовного дела".
В свою очередь рассматривающая дело мировой судья Вера Акимова посчитала ходатайство преждевременным. Решение по данному вопросу будет принято при вынесении решения по уголовному делу.
В итоге заседание было перенесено на 14:00 20 февраля. На тот же день намечено еще одно заседание суда с участием Навального и его адвокатов - Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу Yves Rocher.
Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.