В Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников

В Беларуси с утра вторника, 16 февраля, проводятся обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), журналистов и правозащитников по всей стране. В рамках проведения следственных действий сотрудники милиции пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю председателя этой неправительственной общественной организации Олегу Агееву. "Андрея Бастунца забрали сотрудники ГУВД Мингорисполкома, как они представились", - говорится в сообщении Telegram-канала ассоциации. По ее данным, обыски прошли у 25 журналистов и правозащитников

Дома у Бастунца обыска не было, но его проведут в офисе БАЖ. По словам жены Бастунца, сотрудники милиции вели себя корректно. На вопрос о причинах обыска они не ответили. В БАЖ также сообщили, что утром неизвестные стали ломиться в дверь к зампреду БАЖ Борису Горецкому.

Обыски у правозащитников

Сотрудники ОМОН приехали домой к Гомельской журналистке-фрилансеру Ларисе Щиряковой, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна". По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье "убийство сотрудника органов внутренних дел". Обыск проводится и у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

Кроме того, обыски идут у членов Могилевского отделения "Весны" Алексея Колчина и Бориса Бухеля, координатора кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси", правозащитника "Весны" Андрея Полуда, руководителя Мозырского отделения "Весны" Владимира Телепуна, руководителя Светлогорского отделения "Весны" Елены Маслюковой. В Могилеве пришли с обыском к журналисту-фрилансеру Александру Буракову-младшему и Александру Буракову-старшему, сотрудничающему с DW.

Установление источников финансирования протестов

В следственных мероприятиях участвуют сотрудники отделов по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК). Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности" в Беларуси в рамках расследования уголовного дела по ст.342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).