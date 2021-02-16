С понедельника очное обучение смогут начать ученики младших классов 50 школ

Видео: Пресс-конференция после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению

Министры концептуально поддержали предложение впредь при организации общеобразовательного процесса учитывать региональный принцип, при выполнении конкретных условий допускающий возобновление очного обучения в школах тех самоуправлений, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что до четверга Министерство здравоохранения проконсультируется со специалистами о том, каким образом лучше всего получать данные об изменениях заболеваемости Covid-19 в самоуправлениях.

Министр образования и науки Илга Шуплинска (JKP) отметила, что с понедельника, 22 февраля, очное обучение смогут начать ученики 1-4 классов 50 школ в 20 самоуправлениях. 4

Министерство образования и науки (МОН) свяжется с каждой из 50 школ, чтобы еще раз убедиться, что все образовательные учереждения смогут обеспечить полный спектр мер эпидемиологической безопасности: дистанцию два метра, проветривание помещений, дезинфекцию и безопасную транспортировку до школы.

"Мы надеемся, что регулярный мониторинг поможет не только поддерживать в рабочем состоянии школы 20 самоуправлений, но и оценить, улучшится ли ситуация в течение двух недель", - сказала Шуплинска.

Она добавила, что с постепенным возобновлением очной формы обучения учителя дошкольного и специального образования и технический персонал, а также учителя общеобразовательных начальных школ будут проходить вакцинацию вместе с пожилыми людьми в возрасте от 60 до 69 лет.

В свою очередь ситуации, когда ребенок, проживающий в одном муниципалитете с уровнем заболеваемости выше порога 200, а учится в заведении муниципалитета, отвечающего критериям "безопасной школы", будут решаться отдельно. 4

Министр отметила, что таких случаев может быть всего несколько.

Согласно новейшим данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости в 200 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей на сегодняшний день не превышен в 20 самоуправлениях Латвии - Алсунгском, Цесвайнском, Дундагском, Дагдском, Дурбском, Эргльском, Яунпиебалгском, Кегумском, Кулдигском, Лиелвардском, Мерсрагском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Руцавском, Руйенском, Салацгривском, Саулкрастском, Скрундском и Вэцпиебалгском.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержал предложение о введении принципа "безопасной школы", и региональный подход к реализации изменений различных ограничений будет иметь большое значение в реализации этого принципа.