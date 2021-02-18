Принцесса Дубая тайно записала видео. Она утверждает, что отец держит ее в плену

In 2019, Latifa began to send secret messages to her friends, via a smuggled phone



She described being held, against her will



The UAE has previously said Latifa is "safe in the loving care of her family"#MissingPrincesshttps://t.co/WCWIJKcqLd pic.twitter.com/ngyi4nbnTO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021

35-летняя принцесса Дубая отправила друзьям тайно записанное видеообращение, в котором обвиняет отца в том, что он держит ее в плену. Недавно связь с ней оборвалась. Доверенные лица Латифы обратились в ООН с просьбой вмешаться.

Дубай и ОАЭ ранее заявляли, что Латифа в безопасности и находится вместе со своей семьей.

Бывший президент Ирландии и посол ООН Мэри Робинсон посетила Дубай и семью эмира в 2018 году. После встречи с Латифой она описала принцессу как "молодую женщину с проблемами", однако теперь утверждает, что ее "ужасно обманули". Робинсон присоединилась к призывам прояснить текущую ситуацию и выяснить местонахождение Латифы.

Аль Мактум - один из самых богатых глав правительств мира.

В феврале 2018 года принцесса Латифа попыталась сбежать из Дубая с помощью двух знакомых. Она пересекла границу с Оманом и затем на лодке достигла международных вод, где на яхте ее ждал один из помощников. Однако яхту перехватили еще до прибытия в Индию и Латифа была доставлена обратно в Дубай против ее воли.

В распоряжении Русской службы Би-би-си имеется видео, которое Латифа записала в своей ванной примерно через год после возвращения в Дубай. В нем она говорит, что пыталась противостоять солдатам, захватившим яхту, но была одурманена. После потери сознания ее транспортировали на частном самолете. Девушка проснулась только в Дубае.

Латифа сказала, что ее примерно три месяца продержали в центральной тюрьме Аль-Авир в Дубае, до мая 2018 года, а затем перевели на виллу.

Друзья и сторонники Латифы начали кампанию Free Latifa, передав видео СМИ.

В 2019 году бывшая жена шейха Мохаммеда Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Лондон. В прошлом году судья Верховного суда Великобритании удовлетворил ее ходатайство о передаче детей под ее опеку, разрешив им жить с ней в Лондоне.

Принцесса Хайя заявила британскому суду, что уже в 2018 году у нее были опасения по поводу обращения мужа с дочерью. Эмир рассказывал ей, что Латифа "нестабильна и страдает биполярным расстройством".