Эстония призвала Латвию присоединиться к разработке сертификата о вакцинации от Covid-19

По словам Лийметс, двух ближайших соседей, Эстонию и Латвию, связывают очень тесные отношения - от проектов приграничного сотрудничества до применения цифровых технологий и обороны.

"Мы совместно разрабатываем ряд важных региональных начинаний, таких как строительство магистрали Rail Baltica и синхронизация электросетей трех стран Балтии с сетями остальной Европы", - напомнила министр. 2

По ее словам, к числу таких проектов относится и тесное взаимодействие Эстонии и Латвии в борьбе с Covid-19. "Эстония заинтересована в продолжении этого эффективного сотрудничества.

В нынешней ситуации особенно важно сохранить мобильность для жителей приграничных территорий наших стран", - сказала министр. 2

Лийметс призвала Латвию присоединиться к проекту трансграничного признания сертификатов о вакцинации, над которым Эстония работает совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Затрагивая ситуацию в России и Беларуси, Лийметс призвала Латвию вместе с Эстонией отстаивать единую, сильную и реалистичную политику ЕС по отношению к России. Министры сошлись во мнении, что на совете ЕС по внешним делам 22 февраля важно достигнуть договоренности о санкциях в отношении России в связи с целым рядом событий: попыткой отравления Алексея Навального и его задержанием, подавлением мирных демонстраций протеста. Эстония также намерена и впредь обращать внимание Совета безопасности ООН на положение с правами человека в Белоруссии.