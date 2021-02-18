"Охранник не хотел пускать без корзинки!" Людям с ограниченными возможностями мешают ограничения

С 8 февраля в магазинах продуктов питания и гигиены больше нет списка запрещенных товаров, но каждый покупатель обязан брать с собой корзинку или тележку для покупок.

Большинство людей делают это без всяких проблем, но есть люди, для которых это практически невозможно.

Жительницу Саласпилса Татьяну Староненкову, которая передвигается в инвалидной коляске, пугают не длинные очереди у дверей магазина, а отношение охранников.

"В Саласпилсе все хорошо, но у меня был случай в Akropole. У меня одна рука, и мне нужно управлять коляской, и охранник не позволил мне пройти внутрь магазина Maxima без корзины.

"Купить нужно было всякие мелочи. Думала справлюсь одна. Там нет ни двери, ни порога, ничего нет, но охранник не впустил меня без корзины. Он дал мне корзину, но я говорю: "Как я дальше поеду с этой корзиной?", а он говорит: "Мне все равно", - рассказывает Староненкова.

Однако она рискнула, и взяла корзину с собой. "Я положила ее сюда, перед собой. Я заехала в магазин и случайно зацепила продаваемые ботинки, и они стали падать на пол, но по-другому я не могла бы передвигаться..."

У людей в инвалидных колясках разные возможности, но новые порядки трудны для всех. Кроме того, некоторые магазины оставляют только тележки для покупок, что обеспечивает более безопасное расстояние.

"У меня нет особых сложностей с корзиной. Я могу положить корзину себе на колени, но если дают тележку, то с ними так не получится", - признается Дайна Яковлева из Саласпилса.