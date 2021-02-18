Настя Ивлеева назвала цену самой дорогой покупки в своей жизни

На своей Instagram-странице она рассказала, сколько потратила на самую дорогую покупку в своей жизни. Оказалась, что это была машина.

"Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей (257,9 тысячи евро)", - сказала Ивлеева.

Летом 2020 года Настя Ивлеева приобрела серый спортивный автомобиль Lamborghini Aventador. О покупке она тут же рассказала в соцсетях. Настя поведала, что мощность ее новой машины - 740 лошадиных сил. Блогер призналась подписчикам, что мечтала о такой машине еще с тех пор, как была студенткой. Она хотела именно итальянский автомобиль премиум-класса.

Издание "Комсомольская правда" указывает, что всего за три месяца после покупки Lamborghini у телеведущей было 142 штрафа за вождение на сумму в 164 500 рублей (1,8 тысячи евро). Почти все они были связаны с превышением скорости.

В дорогих покупках Насте не уступает и ее муж, рэпер Элджей (Алексей Узенюк): в прошлом году Элджей подарил своей маме Татьяне Узенюк автомобиль "Мерседес" стоимостью 3 миллиона рублей (33,6 тысячи евро). Как и Настя, он любит Lamborghini.

В 2020 году Ивлеева подарила рэперу на день рождения роскошные часы Audemars Piguet Royal Oak стоимостью 7 миллионов рублей (78,4 тысячи евро).

Стоит сказать, что подписчики ругают Настю за то, что она хвастается дорогими автомобилями и вещами люксовых брендов, чаще всего - Chanel и Louis Vuitton. В ответ Ивлеева говорит, что может себе позволить все эти траты, потому что они с мужем хорошо зарабатывают.