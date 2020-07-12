Элджей, который в мире хип-хопа с 13 лет, но для некоторых он икона стиля и эпатажный муж Насти Ивлеевой

Однажды в 2016 году для интервью каналу ТНТ MUSIС Алексей сделал исключение. Он тогда только переехал в Москву и постепенно обустраивался в столице.

На видео артист держится очень спокойно. Тогда еще никто не мог себе и представить, что он так далеко пойдет.

Впервые на настоящий рэп-баттл парень попал в возрасте 13 лет. Тогда его все это и захватило.

"Ребята читали со сцены, народу все это нравилось, а мне не очень. Я подумал: "А чем я хуже?". Пришел через месяц на вечеринку и победил в баттле. Так и пошло. Это единичный случай, когда я был совсем мелким. Еще помню, как наводил шорох на интернет-баттлах", - цитирует ТНТ MUSIC артиста.

Элджей рассказывал журналистам, что сначала никто не хотел ему помогать. Много времени у него ушло на то, чтобы научиться делать музыку.

"Когда стал самостоятельной единицей, начал выпускать треки и выкладывать их в Сеть. Это все произошло как-то быстро. После трех треков статистика полетела вверх. Подумал: "Круто", - признавался рэпер.

У парня есть высшее образование. В 2016 году он окончил институт.

"Я еще в детстве себя нашел, и мне было к чему стремиться. Я до сих пор вижу путь, к которому надо идти", - уверен Алексей.

По мнению рэпера, главное для любого артиста - это самобытность.

Как объяснял сам Элджей, Sayonara Boy - это парень, у которого нет никаких рамок.

"Я не выбирал, это все само пришло ко мне в голову. Помню этот момент, тогда я опять что-то стелил под биток. Бах! Оно вылетает, я понимаю значение этого слова и осознаю: это то, что нужно", - пояснил он.

Личная жизнь: от тайного романа до неожиданной свадьбы

Роман Насти и Алексея зародился весной 2018 года. Поклонники считали, что у рэпера романтические отношения с концертным директором Ульяной Бананой. Но, как оказалось, их связь можно было охарактеризовать исключительно как приятельскую. Об этом пишет портал ТНТ Music.

View this post on Instagram За 10 минут до того, как @sayonaraboy разъебал Йоту)) хороший не могуууу)))) Со слов журналистов, Ивлеева и Узенюк познакомились благодаря общим знакомым. Они проводили время в общей компании, где между ними и возникли чувства. Со слов журналистов, Ивлеева и Узенюк познакомились благодаря общим знакомым. Они проводили время в общей компании, где между ними и возникли чувства.

В Сети пишут, что и Настя, и Элджей любят татуировки. Ивлеева в Таиланде сделала священный рисунок Сак Янт на своем теле, а рэпер любит азиатскую эстетику. На его спине красуется шлем демона-самурая. Это тату ему сделал лучший друг. И Элджей, и Настя оба очень яркие и любят эпатировать публику.