Элджей, который в мире хип-хопа с 13 лет, но для некоторых он икона стиля и эпатажный муж Насти Ивлеевой
9 июля один из самых эпатажных российских рэперов Элджей (Алексей Узенюк) отметил свой день рождения. Молодому человеку исполнилось 26 лет. Сейчас он практически не дает интервью и очень редко выходит из своего продуманного сценического образа. Рассказываем о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
Новая икона стиля
У рэпера нарочито провокационный образ: он выступает в белых линзах без зрачков. Его внешний вид вызывает у людей неоднозначную реакцию. Но так было не всегда.
Кто-то считает исполнителя новой иконой стиля и типичным "плохим парнем", но есть и те, кто уверен, что его сильно переоценивают.
При этом практически все, что он надевает, обречено стать трендом.
Молодой человек отдает предпочтение брендовым вещам, которые не всем его поклонникам по карману.
Исполнитель предпочитает свободный стиль и вещи оверсайз. На его Instagram-странице можно не только найти его новые луки, но и узнать стоимость этой одежды.
Среди брендов, которые предпочитает Элджей, значится Louis Vuitton.
Артиист покупает не тольо одежду этой марки, но и аксессуары - например, багажные и поясные сумки, обувь.
В его гардеробе имеется множество вещей от Reebok и Nike, а также Jordan Spizike, Alexander Wang x adidas.
В 2019 году артист запустил собственный бренд одежды Sayinara Boy.
Sayinara Boy - это оверсайз-вещи, отсылающие к современной японской культуре.
Бренд выпускает худи и футболки с принтами, оверсайз-майки, брюки и рубашки с накладными карманами, а также аксессуары - вязаные шапки и банданы. На вещах есть принты в стилистике аниме и шрифты-иероглифы.
Особенности его стиля: темные тона, почти всегда новые кроссовки, оверсайз, джинсы и кардиганы. Довольно много аксессуаров - от объемных цепей до сумок и часов. Элджей предпочитает многослойность - свитшоты, худи или футболки и куртки-бомберы.
Кроме одежды, он отдает предпочтение эксклюзивным маркам автомобилей, разрабатывая их дизайн под заказ.
Сегодня Элджей женат на популярной телеведущей Насте Ивлеевой. Иногда супруги выбирают одинаковые вещи и смотрятся довольно неплохо.
Певец не стесняется делать жене дорогие подарки. Например, часы за несколько тысяч долларов.
Галерея: Рэпер Элджей в Риге
Музыка и творчество. Что значит Sayonara Boy?
(Осторожно, в песнях присутствует ненормативная лексика!)
Настоящее имя Элджея (Allj) - Алексей Узенюк. Он родом из Новосибирска. У молодого человека есть брат Данила.
Про Элджея заговорили после успеха трека "Розовое вино", который он выпустил совместно с Feduk. Кроме этого, молодежь стала хором напевать песни "Рваные джинсы" и "Минимал".
Эксперименты в имидже на рубеже хайпа начались с совместного трека с Кравцем "Дисконнект", а потом появились линзы.
В своем образе артист появляется даже на интервью, а в обычной жизни скрывает глаза под дорогими темными очками.
Однажды в 2016 году для интервью каналу ТНТ MUSIС Алексей сделал исключение. Он тогда только переехал в Москву и постепенно обустраивался в столице.
На видео артист держится очень спокойно. Тогда еще никто не мог себе и представить, что он так далеко пойдет.
Впервые на настоящий рэп-баттл парень попал в возрасте 13 лет. Тогда его все это и захватило.
"Ребята читали со сцены, народу все это нравилось, а мне не очень. Я подумал: "А чем я хуже?". Пришел через месяц на вечеринку и победил в баттле. Так и пошло. Это единичный случай, когда я был совсем мелким. Еще помню, как наводил шорох на интернет-баттлах", - цитирует ТНТ MUSIC артиста.
Элджей рассказывал журналистам, что сначала никто не хотел ему помогать. Много времени у него ушло на то, чтобы научиться делать музыку.
"Когда стал самостоятельной единицей, начал выпускать треки и выкладывать их в Сеть. Это все произошло как-то быстро. После трех треков статистика полетела вверх. Подумал: "Круто", - признавался рэпер.
У парня есть высшее образование. В 2016 году он окончил институт.
"Я еще в детстве себя нашел, и мне было к чему стремиться. Я до сих пор вижу путь, к которому надо идти", - уверен Алексей.
По мнению рэпера, главное для любого артиста - это самобытность.
Как объяснял сам Элджей, Sayonara Boy - это парень, у которого нет никаких рамок.
"Я не выбирал, это все само пришло ко мне в голову. Помню этот момент, тогда я опять что-то стелил под биток. Бах! Оно вылетает, я понимаю значение этого слова и осознаю: это то, что нужно", - пояснил он.
Личная жизнь: от тайного романа до неожиданной свадьбы
Роман Насти и Алексея зародился весной 2018 года. Поклонники считали, что у рэпера романтические отношения с концертным директором Ульяной Бананой. Но, как оказалось, их связь можно было охарактеризовать исключительно как приятельскую. Об этом пишет портал ТНТ Music.
За 10 минут до того, как @sayonaraboy разъебал Йоту)) хороший не могуууу))))Со слов журналистов, Ивлеева и Узенюк познакомились благодаря общим знакомым. Они проводили время в общей компании, где между ними и возникли чувства.
В Сети пишут, что и Настя, и Элджей любят татуировки. Ивлеева в Таиланде сделала священный рисунок Сак Янт на своем теле, а рэпер любит азиатскую эстетику. На его спине красуется шлем демона-самурая. Это тату ему сделал лучший друг. И Элджей, и Настя оба очень яркие и любят эпатировать публику.
29 мая 2019 года Элджей выпустил сингл "360". На обложку своего нового хита он поместил фотографию Насти Ивлеевой.
Поклонники тут же отметили, что на создание трека его вдохновила новая любовь. Сама Настя признавалась, что песня написана для нее.
Там есть следующие строчки:
"Кажется, мир замер.
Перед моими глазами только твой вид сзади,
Твой вид сзади, как Ferrari.
Вырубил телефон, чтобы не набирали, я от всех занят".
В августе 2018 года Настя попала на интервью к журналисту Юрию Дудю. Эта программа получила широкий резонанс благодаря высказываниям Ивлеевой о длине мужского достоинства. Девушка объяснила, что не может продолжать отношения с человеком, у которого маленькой член.
"Вообще, конечно, маленький член - это приговор".
Настя объяснила, что член в 14-15 сантиметров она считает маленьким.
Тогда подписчики сочли, что, рассуждая о мужском достоинстве, Ивлеева невольно намекнула на то, что у ее возлюбленного - рэпера Элджея - больше 15 см.
Осенью 2018 года Настя выпустила песню "15 см", которую создали из обрезков реплик на интервью у Юрия Дудя.
В сентябре 2019-го стало известно, что Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп-исполнителя Элджея (наст. имя - Алексей Узенюк).
Этот факт тщательно скрывался, но журналисты выяснили, что в базах данных юридических лиц информация обновилась. Теперь вместо ИП Ивлеева значится ИП Узенюк.
Telegram-канал Super.ru сообщает, что пара отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте по побережью Средиземного моря.
Напомним, в октябре 2019 года Анастасия Ивлеева стала гостьей шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В эфире Первого канала звезда рассказала о подробностях своей свадебной церемонии с рэпером Элджеем.
Ургант поинтересовался у Насти о ее самочувствии.
"Мне очень приятно сделать на вашей программе эту новость: "Я теперь недоступна!", - заявила звезда.
Предложение возлюбленный сделал Анастасии на ее день рождения. Как она отметила - это было для нее неожиданностью.
Свадьба была скромной - без никаких друзей или родных. У телеведущей даже не было свадебного платья - лишь штаны и толстовка. Роспись в загсе произошла совершенно спонтанно, а после торжественного события пара отправилась домой спать.
"После выпили вина и пошли спать. Ну я еще съела несколько чипсов", - сказала Ивлеева.
Телезвезда призналась, что медовый месяц у молодоженов был.
"Был такой залетный месяцок", - призналась Анастасия.
Иван Ургант намекнул, что, может быть, Настя оговорилась. Но блондинка подчеркнула, что у нее впереди много планов и третий сезон AgentShow.
"Я ношу 18 карат на пальце... Приятно ощущать себя женой", - в завершении поделилась своими впечатлениями Ивлеева.
На днях популярный блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей отметили годовщину своей свадьбы. Звезды устроили громкую вечеринку, на которой даже стреляли из автомата.
На своей Instagram-странице Ивлеева опубликовала фрагменты с мероприятия.
"Это любовь", - написала она.
Следом после шумной годовщины бракосочетания наступил день рождения Элджея.
"С днем рождения тебя, моя любовь!" - написала Настя и добавила, что они с Элджеем - словно отдельная планета.
"Мы - это отдельная планета! Планета под названием - доверие, легкость, уверенность, поддержка, тайна, дружба, страсть, семья и вера друг в друга. Нас не понять, за нами не угнаться!
Люблю навсегда! Помни, что ты - самый талантливый парень на моей памяти, ты можешь больше... " - призналась Настя.
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