Младшеклассники 49 школ 20 краев смогут возобновить очное обучение

В пресс-конференции приняли участие: министр образования и науки Илга Шуплинска

директор Кулдигской средней школы им. Вилиса Плудониса Инесе Асташевска

профессор Латвийской художественной академии Ингуна Элере.

Видео: пресс-конференция Минобразования

По последним данным SPKC, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет меньше 200

в 20 муниципалитетах - Алсунгском, Цесвайнском, Дундагском, Дагдском, Дурбском, Эрглскои, Яунпиебалгскои, Кегумском, Кулдигском, Лиелвардском, Мерсрагском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Руцавском, Руйиенском, Салацгривском, Саулкрастском, Скрундском и Вецпиебалгском. 1

Министры поддержали предложение о том, что региональный принцип должен быть учтен при будущей организации процесса основного образования, а именно, что дневное обучение может быть возобновлено в муниципалитетах с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 менее 200 на 100 000 жителей.

Концептуальное решение было принято во вторник, но конкретное предложение и окончательное решение были приняты на заседании правительства в четверг, 18 февраля.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе Министерство образования и науки предложило правительству возобновить очное обучение в тех муниципалитетах, где 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 пациентов на 100 000 населения.

Минобразования сообщило агентству LETA, что дневное обучение в 1-6 классах, а также в 12-х классах может быть возобновлено в тех муниципалитетах, в которых 14-дневная кумулятивная заболеваемость будет ниже 200 пациентов на 100 000 населения, а в случае, если заболеваемость будет составлять больше 200, но меньше 400 - только ученики 1-3 классов.