Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

"Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", - написал Ринкевич в своем Twitter.
Сам Владимир Соловьев уже сообщил изданию "РИА Новости", что обсудит подачу иска в суд из-за запрета на въезд со своим адвокатом.
РИА "Новости": в Союзе журналистов России уже заявили, что запрет на въезд Соловьева в Латвию - это выдавливание российских журналистов и русского языка из информпространства.
Ранее, 15 февраля, Владимир Соловьев рассказывая в эфире телеканала "Россия 1" о том, почему ему не нравится политик Алексей Навальный - ведущий сравнил его с лидером нацистской Нацистской Германии Адольфом Гитлером, а также диверсантом Отто Скорцени, которых назвал "смелыми" и которые, в отличие от Навального, "не косили от армии" и "доблестно воевали во время Первой мировой войны".
После эфира депутат Российской Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин написал запрос в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить высказывания Соловьева на предмет реабилитации нацизма. Журналист ответил, что его слова не имеют никакого отношения к реабилитации нацизма: "Я сказал, что личная смелость Гитлера не являлась оправданием для его поступков".