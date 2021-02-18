Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

"Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", - написал Ринкевич в своем Twitter.

На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021

Сам Владимир Соловьев уже сообщил изданию "РИА Новости", что обсудит подачу иска в суд из-за запрета на въезд со своим адвокатом.

РИА "Новости": в Союзе журналистов России уже заявили, что запрет на въезд Соловьева в Латвию - это выдавливание российских журналистов и русского языка из информпространства.

Ранее, 15 февраля, Владимир Соловьев рассказывая в эфире телеканала "Россия 1" о том, почему ему не нравится политик Алексей Навальный - ведущий сравнил его с лидером нацистской Нацистской Германии Адольфом Гитлером, а также диверсантом Отто Скорцени, которых назвал "смелыми" и которые, в отличие от Навального, "не косили от армии" и "доблестно воевали во время Первой мировой войны".