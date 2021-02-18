С понедельника ученики 1-4-х классов "безопасных школ" вернутся за парты

Видео: Пресс-конференция Минобразования

В дальнейшем в организации учебного процесса будет учитываться региональный принцип, то есть очная учеба может на определенных условиях проходить в самоуправлениях с кумулятивным 14-дневным показателем заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения.

Как сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска, соответствие самоуправлений требованиям "безопасных школ" правительство будет пересматривать каждые две недели. 1

Если в самоуправлении в течение двух недель произойдет резкий прирост заболеваемости Covid-19 и ее 14-дневный уровень превысит 200 случаев на 100 000 человек, будет рассматриваться вопрос о том, как заболеваемость влияет на очное обучение в школах и выявлен ли вирус в самих учебных заведениях. В зависимости от этого будет приниматься решение о продолжении обучения на месте или возвращении к удаленной учебе.

Учебное заведение должно обеспечить требования эпидемиологической безопасности и проводить еженедельное тестирование сотрудников. Оценивая, можно ли в учебном заведении соблюдать дистанцию, нужно учитывать принцип три квадратных метра площади на одного ученика.

Учитывая, что общественный транспорт является одним из мест, наиболее подверженных эпидемиологическому риску, учредитель учебного заведения должен, насколько это возможно, принять необходимые меры эпидемиологической безопасности. Самоуправления могут, например, организовать отдельный поток учащихся в общественном транспорте, автобус от школы, а также дети могут добираться до школы на частном автомобиле или пешком.