В Тихом океане спасли моряка из Литвы: он провел в воде 16 часов
В южной части Тихого океана за борт упал 52-летний моряк из Литвы. Его нашли и спасли спустя 16 часов, сообщает служба спасения Французской Полинезии.
В южной части Тихого океана за борт упал 52-летний моряк из Литвы. Его нашли и спасли спустя 16 часов, сообщает служба спасения Французской Полинезии.
Об исчезновении 52-летнего инженера с корабля Silver Supporter стало известно утром во вторник, 16 февраля. Об инциденте сообщили службе охраны побережья, судно повернуло назад.
Береговая охрана направила самолет в район, где, возможно, пропал моряк, учитывая, что последние записи в судовых документах он сделал в два часа ночи.
Поздно вечером во вторник пропавшего на воде обнаружил экипаж Silver Supporter.
"Он пробыл в воде 16 часов, но состояние его здоровья хорошее, зафиксирована только потеря жидкости", - отмечается в сообщении.
В настоящее время неизвестно, каким образом моряк оказался за бортом. Silver Supporter продолжает свое путешествие из Новой Зеландии на острова Питкэрн.