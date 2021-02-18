В Тихом океане спасли моряка из Литвы: он провел в воде 16 часов

Об исчезновении 52-летнего инженера с корабля Silver Supporter стало известно утром во вторник, 16 февраля. Об инциденте сообщили службе охраны побережья, судно повернуло назад.

Береговая охрана направила самолет в район, где, возможно, пропал моряк, учитывая, что последние записи в судовых документах он сделал в два часа ночи.

Поздно вечером во вторник пропавшего на воде обнаружил экипаж Silver Supporter.

"Он пробыл в воде 16 часов, но состояние его здоровья хорошее, зафиксирована только потеря жидкости", - отмечается в сообщении.