"Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы

Почему в Германии так популярна пфайзеровская вакцина?

То явное предпочтение, которое в ФРГ отдают вакцине BioNTech/Pfizer, может быть связано с целым рядом причин. Ее создали в Германии, жители которой привыкли доверять качеству немецкой продукции. Партнером фирмы BioNTech из Майнца стала широко известная американская корпорация Pfizer (поэтому данную вакцину часто называют пфайзеровской), а это - один из лидеров мировой фармацевтической промышленности.

Эта вакцина разработана на основе инновационных РНК-технологий, считающихся принципиально новым словом в медицине. Она сильно раскручена в СМИ, люди знают по разным интервью ее создателей - профессора университета Майнца Угура Шахина и его жену Озлем Тюречи, так что за этот препарат отвечают своим именем конкретные люди. Большую роль, несомненно, играет высокая эффективность этой вакцины в 95% (хотя популярности Moderna аналогичный показатель не помогает).

Скептическое отношение к вакцине AstraZeneca: в чем причины?

В свою очередь, сомнения в вакцине AstraZeneca тоже могут быть вызваны разными причинами. Так, в Германии и в целом ряде других стран ЕС, а также, к примеру, в Южной Корее, в данный момент ей разрешено прививать только взрослых моложе 65 лет (в Испании и пока в Италии - моложе 55 лет).

Собственно, именно поэтому ее и направили сейчас в ФРГ на вакцинацию медперсонала.

Такое возрастное ограничение вызвано тем, что пока не хватает данных клинических исследований для применения у людей более старшего возраста. Из-за недостаточного количества данных Швейцария 3 февраля отложила регистрацию оксфордской вакцины. К тому же было сообщение из Южной Африки, что этот препарат вроде бы плохо защищает от местной мутации коронавируса, которая уже добралась до Европы.

А кто-то, возможно, вспоминает, как компании AstraZeneca в конце ноября пришлось признать, что во время тестирования была допущена ошибка и часть добровольцев получила не целую, а только половину дозы, а потому возникла необходимость в дополнительных исследованиях. Это, однако, не помешало правительству британского премьера Бориса Джонсона, к которому многие немцы относятся весьма скептически, 30 декабря 2020 года зарегистрировать эту вакцину, поскольку ей отведена центральная роль в массовой вакцинации населения Великобритании.

Бурные дискуссии об эффективности вакцин

И все же ключевой причиной скепсиса является вопрос о действенности оксфордской вакцины. Так считают и авторы статьи на портале Die Zeit, задаваясь в самом начале риторическим вопросом: "Ну кто захочет вакцину с эффективностью в 60 процентов, если можно привиться теми, у которых она 95 процентов?". Но затем они с помощью экспертов объясняют, что данный показатель вовсе не означает, что из 10 привитых 4 остаются незащищенными. Защита от тяжелого хода заболевания в любом случае обеспечена, подчеркивают они, указанный процент показывает, насколько снижается риск получить его симптомы.