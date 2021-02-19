"Не знаю, кто создал твои губы, но это точно был не Бог". Дидрихсоне вызвала возмущение сторонников ЛГБТ+

На вопрос одного из своих подписчиков, какое у Дидрихсоне отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу.

Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной", - убеждена она.

Также она добавила: "Хочу и себе деток, и чтобы в Латвии были семьи, которые могут дать наследников".

Такая позиция инфлюенсера вызвала настоящую бурю в социальных сетях - многие высказались против самой Дидрихсоне, некоторые же обратились к ее подписчикам и партнерам.

Как известно, Дидрихсоне регулярно предлагает своим подписчикам участвовать в конкурсах с возможностью выиграть призы. Одно из условий для участия - необходимо быть подписанным на нее и ее магазин одежды в Instagram, а также делиться ее постом в своих сториз.

"Участвуя в конкурсах, советую каждому подумать о том, какие убеждения вы поддерживаете и распространяете. Слушать это было очень неприятно",

- отметила пользователь Instagram по имени Наталья.

И другие сторонники ЛГБТ+ высказались о позиции Дидрихсоне, дискуссия даже перешла из Instagram в Twitter.

"Дидрихсоне, не знаю, кто создал твои губы, но это точно был не Бог", - написала Занда.

Didrihsone, nezinu, kurš radīja tavas lūpas, bet nu Dievs tas tiešām nebija. — Zanda (@Mojito41) February 18, 2021

"Страшно представить, что Дидрихсоне думает о Covid-19", - добавила Вика.

Bail iedomāties, ko Didrihsone domā par covid-19. — Vika (@pirmdiena) February 18, 2021

"Я не хочу переходить на личные оскорбления о ее внешнем виде, но "Бог такими нас не создавал" очень двуличный аргумент в ее случае", - отметила Ребека.

ye es tiesam negribu iet uz personigiem apvainojumiem pret vinas vizualo izskatu, bet "ta dievs nav radijis mus" ir loti divkosigs arguments vinas gadijuma — rebeka (@virvesdejotajs) February 18, 2021

"Почему кто-то на нее все еще подписан", - возмутился еще один пользователь.

kāpēc viņai vēljoprojām kāds seko — Epilepsijas Gaisma (@krisatori) February 18, 2021

"Я в этом случае злюсь из-за другого. Так как у Дидрихсоне есть все права в своем IG говорить все, что она хочет, думает итд. Но есть СОТНИ, нет, ТЫСЯЧИ людей, которые делятся ее профилем и приглашают подписаться на нее, в надежде выиграть телефон. Необходимо говорить об этой ответственности, на мой взгляд", - написала Дарта Даневича.

Es šajā sakarā sacepos par ko citu. Jo,principā Didrihsonei ir visas tiesības savā IG teikt visu, ko viņa vēlas,domā un tic. Bet ir SIMTIEM, nē,TŪKSTOŠIEM cilvēku, kas dalās ar viņas profilu un aicina piesekoties viņai, cerībā laimēt telefonu.Jārunā arī par šo atbildību,manuprāt. — Dārta Daneviča (@darta_avant) February 18, 2021

"Молодая девушка с огромным рупором. Торговать одежку - это одно... Остальное - ноль. Спасибо за ❤️", - добавила Санда.

Jauna meitene ar milzīgu ruporu. Tirgot drēbītes ir viens...

Pārējais ir nulle 😔

Paldies par ❤️ — Sanda Dejus (@Sandastante) February 18, 2021