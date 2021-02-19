"Не знаю, кто создал твои губы, но это точно был не Бог". Дидрихсоне вызвала возмущение сторонников ЛГБТ+

На вопрос одного из своих подписчиков, какое у Дидрихсоне отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу.
Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной", - убеждена она.
Также она добавила: "Хочу и себе деток, и чтобы в Латвии были семьи, которые могут дать наследников".
Такая позиция инфлюенсера вызвала настоящую бурю в социальных сетях - многие высказались против самой Дидрихсоне, некоторые же обратились к ее подписчикам и партнерам.
Как известно, Дидрихсоне регулярно предлагает своим подписчикам участвовать в конкурсах с возможностью выиграть призы. Одно из условий для участия - необходимо быть подписанным на нее и ее магазин одежды в Instagram, а также делиться ее постом в своих сториз.
"Участвуя в конкурсах, советую каждому подумать о том, какие убеждения вы поддерживаете и распространяете. Слушать это было очень неприятно",
- отметила пользователь Instagram по имени Наталья.
И другие сторонники ЛГБТ+ высказались о позиции Дидрихсоне, дискуссия даже перешла из Instagram в Twitter.
"Дидрихсоне, не знаю, кто создал твои губы, но это точно был не Бог", - написала Занда.
"Страшно представить, что Дидрихсоне думает о Covid-19", - добавила Вика.
"Я не хочу переходить на личные оскорбления о ее внешнем виде, но "Бог такими нас не создавал" очень двуличный аргумент в ее случае", - отметила Ребека.
"Почему кто-то на нее все еще подписан", - возмутился еще один пользователь.
"Я в этом случае злюсь из-за другого. Так как у Дидрихсоне есть все права в своем IG говорить все, что она хочет, думает итд. Но есть СОТНИ, нет, ТЫСЯЧИ людей, которые делятся ее профилем и приглашают подписаться на нее, в надежде выиграть телефон. Необходимо говорить об этой ответственности, на мой взгляд", - написала Дарта Даневича.
"Молодая девушка с огромным рупором. Торговать одежку - это одно... Остальное - ноль. Спасибо за ❤️", - добавила Санда.
Имя Дидрихсоне уже и раньше всплывало в СМИ в связи с различными неоднозначными ситуациями. В начале 2021 года против Дидрихсоне было написано заявление в полицию. Заявивший сообщал, что инфлюенсер встречала Новый год не у себя дома, а с родителями в Добеле. Кроме того, есть предположения, что женщина игнорирует правила о ношении маски в публичных местах. СМИ сообщали, что она также давала понять подписчикам, что обращалась к мастеру маникюра, когда это было запрещено.