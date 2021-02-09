Дидрихсоне снова игнорирует ограничения? У инфлюенсера замечен свежий маникюр

Некая подписчица Дидрихсоне связалась с порталом Sejas, сообщив, что инфлюенсер во время ограничений сделала свежий маникюр. "Надоело, что эта дама бегает по салонам", - подписала снимок подписчица Дидрихсоне, пожелавшая остаться анонимной.

Напомним, во время режима чрезвычайной ситуации в Латвии запрещены все услуги салонов красоты, и в настоящее время нет ясности о возможности возобновления работы отрасли.

ФОТО: instagram/didrihsoonee / коллаж TVNET

Как сообщалось, в начале года некая персона обратилась против Дидрихсоне в полицию, заявив, что инфлюенсер встретила Новый год в кругу не своего домохозяйства, а в Добеле с родителями.