Новый скандал ⟩ Против Дидрихсоне написано заявление в полицию о несоблюдении ограничений

Вечером в четверг Элина рассказала в Instagram-сториз о ситуации.

"Вдумайтесь, сегодня к моей маме приехала полиция с вопросом, правда ли то, что я Новый год провела со своими родителями", - сказала Дидрихсоне, обращаясь к Кристине Милйоне.

"Во-первых, ты даже ничего не выяснила - это мой декларированный адрес! Я там задекларирована, и это мое местожительство. Согласно закону, я могу там находиться. Самое сумасшедшее то, что даже менты посмеялись над тобой, узнав эту информацию", - заявила Дидрихсоне.

О личности, которая обратилась в полицию против инфлюенсера, якобы рассказали сами правоохранители.

Дидрихсоне добавила, что человек отправил и фото, на котором она вместе со своей мамой обнимается в праздники.

Хотя Дидрихсоне и не отрицает, что в праздники действительно навещала свою маму. Также она показывала, что живет вместе со своим мужем в квартире в Риге, что означает, что ее родители были из другого домохозяйства и инфлюенсер не должна была ходить к ним в гости.

Напомним, у Дидрихсоне и Кристине Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal) ранее был публичный конфликт. 2 июля прошлого года Кристине опубликовала запись, где сравнила ассортимент Butterfly с одеждой с AliExpress. Девушка поделилась снимками вещей Butterfly и AliExpress, заявив, что это одна и та же одежда. Разразился скандал.

На данные обвинения Милйоне среагировала быстро, опровергнув факт того, что обращалась в полицию против Дидрихсоне.

"Снова драма, где кто-то действует от моего имени. Большое спасибо тому, кто бы это ни сделал. И ты, Элина, мне кажется, получаешь наслаждение от этого хайпа. Не забывай, что полиция посмеялась и над твоим заявлением".

Также Милйоне отметила, что с ней связывался представитель полиции, который пояснил, что правоохранителям нельзя предоставлять информацию о том, кто обратился против конкретной персоны с заявлением в полицию.

"Судите сами, кто врет!" - отметила бывшая звезда шоу.

После этого Дидрихсоне удалила несколько видео, однако Милйоне продолжила бороться за свою правду.