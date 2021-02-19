За сутки подтверждено 689 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 85 лет:
- один человек в возрасте 55-60 лет;
- один человек в возрасте 65-70 лет;
- шесть человек в возрасте 70-80 лет;
- четыре человека в возрасте 80-85 лет.
За последние сутки сделано 10 915 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек, умерли 1533 человека.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 511,8 случая.
За прошедшие сутки госпитализированы 75 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Всего в стационарах лечатся 837 пациентов.
У 753 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 84 - в тяжелой.
За последние сутки из больниц были выписаны 73 пациента (в том числе 3 перевезены), всего с начала пандемии - 7695 человек.