За сутки подтверждено 689 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек

Умершие входили в возрастные группы от 55 до 85 лет:

один человек в возрасте 55-60 лет;

один человек в возрасте 65-70 лет;

шесть человек в возрасте 70-80 лет;

четыре человека в возрасте 80-85 лет.

За последние сутки сделано 10 915 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 80 040 человек, умерли 1533 человека.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 511,8 случая.

За прошедшие сутки госпитализированы 75 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 5

Всего в стационарах лечатся 837 пациентов.

У 753 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 84 - в тяжелой.