​Ураган в социальных сетях, вызванный высказываниями Элины Дидрихсоне в адрес гомосексуальных отношений, набирает силу - свою позицию озвучили многие известные в Латвии люди, а от инфлюенсера в Instagram отписались порядка 4000 человек. И это несмотря на ее пояснения после начавшегося скандала.

Напомним, на заданный подписчиком вопрос, какое у Дидрихсоне отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу. Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной".

Теперь Дидрихсоне говорит, что ее не так поняли.

"Многие меня неправильно поняли, и я всегда была честной, и я все еще хочу быть такой со своими подписчиками. Я никогда не была против людей, которые живут такой жизнью. Я никогда не говорила, что с тобой что-то не так или что тебя надо стереть с лица земли или еще что-то, так как многие меня поняли именно так. Если вопрос ко мне, как я к этому отношусь, то я бы не хотела этого в своей жизни. Я бы не хотела этого в своей семье. Кто-то считает, что это выбор, кто-то считает, что это с рождения. Пусть в этом каждый останется при своем мнении", - сказала инфлюенсер, добавив, что в целом ее отношение к этому вопросу "нейтральное".

Затем она признала, что, отвечая на тот же вопрос еще раз, она бы сформулировала ответ иначе. "Высказывая свое мнение или свою позицию в отношении моей жизни, представили так, что я против этих людей, которые живут такой жизнью".

По словам инфлюенсера, она разослала письма с извинениями "нескольким людям".

"Если вы также чувствуете себя обиженными, я извиняюсь перед вами, потому что не об этом была моя история. У всех нас есть право любить, и у меня есть моя любовь, я за традиционные отношения, у вас может быть иная любовь, и у вас есть право на нее".

Однако извинения Дидрихсоне запоздали, так как буря в социальных сетях уже набрала силу. За сутки в Instagram от нее отписались почти четыре тысячи человек. 1

Ее слова осудили не только пользователи Twitter, но и знаменитости.

Среди осуждающих Дидрихсоне отметилась Саманта Тина: "И пока я снимаюсь и работаю здесь, смотрю, что в медиа прозвучала громкая фраза о том, что кто-то сказал, что против - и категорически против - моих лучших друзей. Те, кто категорически против моих лучших друзей, категорически против меня. Я за равенство. Пожалуйста, подумайте, на кого вы подписаны".

Инфлюенсер и ютубер Рой Роджер Линкевич поделился несколькими видео и шутками, что дало понять его отношение к заявлениям Дидрихсоне на тему ЛГБТ.

“es esmu kategoriski pret homoseksualiem cilvekiem! ta dievs nav radijis mus! sievietei jabut ar virieti, un virietim ar sievieti !!!” pic.twitter.com/1Zqh08c5Np — pirma sieviete latvija (@pirmasieviete) February 18, 2021

Как известно, Дидрихсоне регулярно предлагает своим подписчикам участвовать в конкурсах с возможностью выиграть призы. Одно из условий для участия - необходимо быть подписанным на нее и ее магазин одежды в Instagram, а также делиться ее постом в своих сториз. Не делать больше этого призвала Дарта Даневича.

"Например, если вы публикуете конкурсную фотографию, чтобы помочь автору привлечь тысячи новых подписчиков, вы же просто хотите новый телефон бесплатно, не так ли? Но в то же время вы также поддерживаете, что для ваших друзей, знакомых и, возможно, детей, если они гомосексуалы, в этой стране и обществе нет места. Я не поддерживаю это! И да, у меня тоже нет сбережений на телефон", - написала Даневича.

Фитнес-красавица Юта Валдмане также не скрывала своего осуждения высказываний Дидрихсоне: "Негативно высказываться в адрес ЛГБТ - это уже старая школа и несовременно. Дорогие мои, 21-й век! Я за право любить и быть любимыми всеми! И я определенно никогда не буду поддерживать людей, и я призываю вас не поддерживать тех, кто против основных прав человека только потому, что они любят свой пол! Свое мнение можно оставить при себе".

Музыкант Лаурис Рейникс также прокомментировал ситуацию, написав, что "Бог любит всех. Будь собой и люби того, кого любишь! Главное, чтобы ты любил, а не ненавидел кого-то! Точка! Не бери в голову глупых инфлюенсеров!".

Несколько видеороликов на эту тему также записала drag queen Амуна Давис.

Рэпер Prusax высказался более резко: "Что мы можем ожидать от человека, чья основная цель в жизни - просто хорошо и искусственно выглядеть?".

"Ненависть, которая скрывается за религией - это просто ненависть", - кратко высказалась инфлюенсер Beta Beidz.

Фэшн-блогер Денис Шевелев также обратился к Дидрихсоне: "Как это можно не знать в 2021 году, когда сама освоила технику контуринга drag queen? Как можно не понимать обычных прав человека? И второй момент, я не могу понять и поэтому спрашиваю - если ты высказала такое мнение и это твой выбор, а потом люди начали отписываться от тебя и ты внезапно убрала все эти сториз, так что это значит? Ты больше не уверена в своем мнении или внезапно изменила свои взгляды и достигла божественного просветления? Или все же популярность - это то, что богу ближе?".