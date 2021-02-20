"Пандемия коронавируса исчезнет, если прекратить тестирование". Так ли это?
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
На Facebook популярность получило видео, в котором рассказывается, будто от Covid-19 нет массовой смертности, а пандемия коронавируса исчезнет, если прекратить тестирование. Однако эти утверждения не соответствуют фактам.
"Пандемия тестов! Или все решение хаоса за две минуты", - так подписывает пост некая пользователь, которая 16 февраля опубликовала данное видео. На видео с английского на русский язык переведено интервью некоего мужчины. Имя выступающего не называется. Тем не менее, постом поделились 4,8 тыс. человек, в основном в Латвии.
Re:Check выяснил, что говорящий - это немецкий врач-интернист Клаус Кенляйн. Немецкие СМИ его относят к медикам, которые "подкармливают" противников коронавируса и сторонников теорий заговора. Он также является автором неправдивых утверждений о новом коронавирусе и ранее уже делал псевдонаучные заявления. Кенляйн - автор книги, которая служит источником информации для противников вакцинации, он утверждает, будто СПИД вызывает не ВИЧ-инфекция, а употребление алкоголя или стресс, отметил немецкий телеканал ZDF. Однако известно, что СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции.
На получившем популярность видео он также делает ряд неправдивых утверждений о пандемии коронавируса.
"Сегодня мы имеем дело с эпидемией, которой нет. У нас эпидемия ПЦР тестов (..) Это пандемия ПЦР тестов. Если прекратить ПЦР тестирование, пандемия исчезнет, потому что нет клинической картины. В этом разница между настоящей и фейковой эпидемией. При настоящей эпидемии должна быть массовая смертность, а ее нет".
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2010 года, пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса 11 марта 2020 года. Эпидемией же, в соответствии с ВОЗ, считается неожиданное распространение болезни в одном регионе. К моменту объявления пандемии коронавирус распространился на большинство стран мира: было зарегистрировано более 118 тыс. случаев заболевания в 114 странах и 4291 умерший. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пандемией называет эпидемию, которая распространилась на несколько стран или континентов, заразив большое количество людей.
Би-би-си приводит слова профессора по глобальному здравоохранению в Джорджтаунском университете, которая говорит, что термины "эпидемия" и "пандемия" в какой-то степени субъективны, так как нет точных и согласованных всеми определений.
На 18 февраля, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 109 млн случаев Covid-19, от которого умерло более 2 млн человек.
Тестирование на SARS-CoV-2 как людей с симптомами заболевания, так и без них играет существенную роль в отслеживании инфекции и предотвращении ее распространения, пишут на своей домашней странице Национальные институты здоровья (NIH) США. Тестирование действительно приводит к выявлению большего числа зараженных, но автор высказывания приходит к неверному выводу. При прекращении тестирования пандемия не исчезнет, а наоборот – ее станет невозможно контролировать, люди продолжат болеть, но уже без диагноза.
При помощи тестирования своевременно выявляются люди, которые нуждаются в помощи. Также положительный тест на ранней стадии заболевания позволяет своевременно изолировать людей, что с уменьшает шансы заразить других, и позволяет обратиться за лечением раньше, таким образом снижая вероятность тяжелого заболевания и риск смерти.
NIH также отмечает, что почти половина всех случаев инфекции передается людьми, у которых нет никаких симптомов. Издание The Washington Post 7 января и вовсе сообщило, что, по информации CDC, более половины или 59% всех заболевших инфицировали люди без симптомов.
Re:Check уже писал, что тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в научной литературе характеризуется как "золотой стандарт". Его применяют и в определении ВИЧ. Хотя тест не является абсолютно безошибочным, он считается наиболее точным. В обобщении Медицинской школы Гарварда сказано, что тест скорее покажет ложно-отрицательный, чем ложно-положительный результат, к тому же это чаще связано с человеческой ошибкой, а не с самим тестом.
Уже сообщалось, что на данный момент в мире от Covid-19 умерло более двух миллионов человек.
В Германии на 18 февраля от Covid-19 умерло более 66 тыс. человек, свидетельствует информация ВОЗ. Самый высокий уровень смертности зарегистрирован в федеральной земле Саксония. Хоронить и кремировать покойных там становиться все сложнее, сообщила в конце января немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
Смертность в Германии по неделям
Источник: Statistische Bundesamt (Destatis).
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на 18 февраля с начала пандемии в Латвии умер 1521 человек. Re:Check уже писал, что в Латвии существенный прирост смертности начался в конце прошлого года.
Количество умерших с подтвержденной инфекцией Covid-19
Данные: SPKC
Первые случаи смерти от Covid-19 в стране зафиксированы в апреле. В 2020 году с апреля по декабрь в Латвии Covid-19 стал основной причиной смерти для 659 человек, из них лишь в декабре умер 491 человек.
Если посмотреть в целом на смертность в Латвии по сравнению с предыдущими годами, то в начале 2020 года она была существенно ниже. Это видно и на графике Центрального статистического управления (ЦСУ). Однако к концу года смертность существенно увеличилась. Если бы не Covid-19, был бы рекорд падения смертности, заявил порталу Delfi профессор Латвийского Университета Михаил Хазан.
Среднее количество умерших в 2016-2019 году и первичное количество умерших в 2020 и 2021 году по неделям
Данные: ЦСУ
ЦСУ в январе сообщило, что по первоначальным данным в 2020 году умерло на 3,4% людей больше, чем годом ранее. В свою очередь в декабре количество умерших увеличилось на 27%, по сравнению с предыдущим декабрем.
Высокая избыточная смертность продолжается в Латвии и в этом году. За первые четыре недели этого года (с 4 по 31 января) количество умерших выросло на 44,3%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Re:Check уже писал о смертности от Covid-19 в других странах и о том, как умершим определяют эту болезнь в качестве основной причины смерти.
Вывод: Утверждения на Facebook не соответствуют фактам. В мире от Covid-19 умерло более 2 млн человек. Пандемия не исчезнет, если прекратится тестирование. Тестирование помогает своевременно выявить людей, которые нуждаются в помощи, снизить риск тяжелого заболевания и смерти, а также вовремя изолировать людей, уменьшая шансы заразить других.