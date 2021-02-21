Все о процессе вакцинации против Covid-19: от медиков до 70% населения

В конце прошлого года в Латвии начали прививать от Covid-19, и первыми вакцины получили медики, работающие "на первой линии фронта". На этой неделе, не без проблем, начата вакцинация пенсионеров, а к концу лета, согласно планам Минздрава, привито должно быть 70% населения.

На сегодняшний день в Европейском cоюзе зарегистрированы первые три вакцины против Covid-19 - Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, вакцина производства Moderna, а также вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом. Однако в мире ведется разработка еще около 200 вакцин.

Помещения для вакцинации в больнице им. П.Страдиня ФОТО: Paula Čurkste/LETA

28 декабря 2020 года в десяти крупнейших больницах Латвии началась вакцинация медиков. Вакцинация против Covid-19 добровольная, в том числе для работников здравоохранения. Из-за постепенного внедрения вакцин на рынок сначала будут вакцинированы наиболее уязвимые группы латвийского общества. Для того, чтобы "достучаться" до всех слоев населения, создано уже раскритикованное бюро проекта вакцинации и разработан план вакцинации. В нем особое внимание уделено и русскоязычному населению, которое, согласно опросам, более скептично относится к прививкам.

Около 40% пока против прививки

Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством SKDS, 50% населения готовы к вакцинации от Covid-19, но 38% населения не поддерживают вакцинацию. На вопрос "Будете ли вы вакцинироваться, если вам предложат такую возможность?" 29% респондентов ответили, что обязательно сделают прививку, а 21% респондентов - что скорее готовы получить прививку.

В свою очередь, ответ "однозначно нет" выбрали 18%, а "скорее нет" - 20% респондентов. Еще 12% из 1117 опрошенных было сложно ответить на этот вопрос.

На вопрос, с чем ассоциируются люди, которые хотят сделать прививку от Covid-19 как можно скорее, наиболее популярными ответами были "ответственно", "следует дать возможность", "хотят вернуться к нормальной жизни", "это их выбор", "страшно", "боятся заболеть". В свою очередь про людей, которые отказываются от вакцинации, чаще всего отмечали ответы "это их выбор, действия", "не информирован", " дезинформирован", "напуган", "боится последствий", "дураки", "глупые идиоты", "безответственные".

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О вакцинах - на русском

Также опрос показывает, что среди тех, кто дома говорит по-русски, меньше людей, которые готовы вакцинироваться при первой возможности. С утверждением "Я хочу вакцинироваться и использую первую данную возможность, чтобы получить прививку от Covid-19" согласились 39% тех, кто дома говорит на латышском. Среди тех, кто в семье общается на русском, с утверждением согласился 21%.

Готовность вакцинироваться позже высказали 38% латышей и 41% русскоязычных.

Тех, кто не хочет прививаться, больше среди русских. Такой ответ выбрало 25% из тех, кто дома говорит по-русски, и 14% тех, кто общается на латышском. Категорическое "против" выразили 5% русских и 4% латышей.

Чтобы обеспечить интерес русскоязычных жителей к воздействию доступных в Латвии вакцин и другим практическим вопросам в связи с вакцинацией, на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний опубликована информация о вакцинации и на русском языке.

"О том, почему и как вакцинироваться, будем обращаться к людям и на русском языке, потому что мы видим, что именно на этом языке иногда отсутствует правдивая и надежная информация. Важно, чтобы каждый житель Латвии мог принять информированное решение о вакцинации независимо от языка, на котором общается дома", - говорит министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Возможность вернуться к нормальной жизни

Для достижения поставленной цели - вакцинации 70% взрослого населения Латвии к концу лета - необходимо провести информационную кампанию национального масштаба, чтобы проинформировать и убедить людей в необходимости вакцинации, подчеркивает Минздрав. Кампания министерства будет нацелена на те 30-40% населения, которые "могли бы вакцинироваться, но предпочитают подождать", чтобы в итоге вакцинацию прошли необходимые для ограничения вируса 70% жителей.

Основной посыл информационной кампании будет заключаться в том, что вакцинация 70% населения означает возможность вернуться к нормальной жизни, и вакцины защищают от тяжелой формы Covid-19.

Минздрав также отмечает, что вакцины эффективны, должным образом протестированы, имеют минимальные побочные эффекты, а процесс вакцинации будет удобным и продуманным - при регистрации на manavakcina.lv или по телефону 8989 человек получит приглашение на вакцинацию, когда придет его очередь. На этой неделе запущена русскоязычная версия manavakcina.lv. Планируется, что и работодатели смогут подавать списки своих сотрудников, а также в процесс регистрации и мотивирования вовлечены семейные врачи.

Первыми вакцины получили работники здравоохранения, работающие с пациентами с Covid-19 в больницах и Службе неотложной медицинской помощи. После этого последовательно вакцинируются сотрудники отрасли здравоохранения - ухаживающие за больными Covid-19, медицинские работники в больницах, амбулаторных и образовательных учреждениях, семейные врачи, фармацевты. По данным Министерства здравоохранения, в этой группе 35 684 человека, и до конца марта прививки получат 27 573 работника отрасли.



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Также прививки одними из первых получают пациенты с серьезными медицинскими показаниями или ожидающие серьезные манипуляции, например, онкологические пациенты, ожидающие операцию, длительное время находящиеся в стационаре. Начата вакцинация работников и клиентов центров социального ухода, "чрезвычайно важных должностных лиц для обеспечения непрерывной деятельности и безопасности государства". В обоих случаях не обошлось без критики. Не все согласны, что министры "обошли" в очереди пенсионеров или учителей. Также критикуется скорость, с которой прививки получают клиенты пансионатов, хотя до конца марта планируется вакцинировать 19 598 работников и клиентов этих учреждений.

Вакцинация пожилых - большой шаг вперед

На этой неделе прививки начали получать и пожилые люди старше 70 лет. По данным министерства, вакцинацию должны пройти 187 700 пенсионеров, из них 12 000 - старше 90 лет. В группе от 70 до 79 лет 89 000 человек, а в возрасте от 80 до 89 - 86 700 жителей Латвии. До конца марта планируется вакцинировать 57 070 жителей этих возрастных групп.

Павлютс заявил, что вакцинация пожилых людей - большой шаг вперед. Политик поблагодарил семейных врачей и самоуправления за инициативу и помощь. По его словам, самоуправления - важный партнер в процессе вакцинации, и Министерство здравоохранения поддерживает контакт с Латвийским союзом самоуправлений по этому вопросу.

Следующие в списке - работники образовательных учреждений, оперативных служб, Национальных вооруженных сил, мест заключения и Государственной службы пробации, чрезвычайно важные работники системы энергоснабжения, лица, находящиеся в специальных учреждениях - местах заключения, приютах. Потом прививки получат чрезвычайно важные работники отраслей, персонал религиозных организаций, работники предприятий, встречающиеся с большим количеством людей, работники больших коллективов предприятий, которые трудятся вместе, работники важнейших для экономики предприятий.

Последними привиты будут те жители, которые не включены ни в одну из приоритетных групп. Министерство подчеркивает, что список приоритетных групп, подлежащих вакцинации, является предварительным, и может изменяться в зависимости от изменений в поставках вакцины, отзывчивости конкретных приоритетных групп на вакцинацию и последней информации о свойствах и эффективности вакцины.

Будут мотивировать уважаемыми людьми

Чтобы к концу лета прививки получили 70% населения, также планируются информационные вебинары, выпуск печатных материалов, привлечение общественных лидеров, в том числе публичная вакцинация наиболее уважаемых в стране пожилых людей, список которых пока не разглашается.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Но известно, что приглашение привиться получил композитор Раймонд Паулс, который планирует воспользоваться возможностью в конце февраля. А мэр Даугавпилса Игорь Прелатов заявил, что во время онлайн-встречи с министром здравоохранения городу предложили добровольно вакцинировать "почетных" жителей Даугавпилса вне очереди, чтобы мотивировать остальных. Информационная кампания подразумевает обращение к разным группам общества, в том числе и к русскоязычным.

Министерство здравоохранения не исключает и риски, связанные с вакцинацией. Среди них указывается отсутствие вакцин, задержки темпов вакцинации, ошибки в процессе вакцинации, угрожающие здоровью и безопасности людей, коммуникационные ошибки в процессе приглашения на вакцинацию, протесты против создания пунктов вакцинации, вялая реакция населения на вакцинацию и слухи о побочных эффектах вакцины.