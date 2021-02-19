Передача: единую очередь на вакцинацию можно обойти

Прививку против Covid-19 ждут десятки тысяч латвийских пенсионеров, а 95 уже получили первую дозу, не дожидаясь в общей очереди.

Кроме того, добраться до вакцины против Covid-19 удалось двум сотрудникам оперативных служб, работнику учебного заведения, а также одному человеку "по собственному желанию", сообщает LTV.

О том, что вакцину можно получить раньше, в пятницу, 12 февраля, в своем Twitter написала советник президента Латвии Иева Илвеса. Ей удалось подать заявку на вакцинацию своей матери на следующий понедельник, и она даже могла выбрать какой именно вакциной вакцинироваться.

Сотрудники LTV, позвонив в Детскую больницу, убедились, что можно подать заявку на вакцину для пожилых людей, достигших возраста не менее 70 лет. На понедельник все время уже было занято, а во вторник свободным оставалось только раннее утро.

Там отказали в возможности выбрать конкретную вакцину, заявив, что в больнице есть только вакцина AstraZeneca. 1

На вопрос, не мешает ли подача заявления на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989 подачи заявления в больницу на прямую, ответили: "Если вы позвоните оттуда, вы уже сможете сказать, что вакцинированы".

Panorāma пришла к выводу, что можно обойти очередь, не дожидаясь приглашения команды Бюро вакцинации, а очередь на портале manavakcīna.lv или по телефону 8989 в действительности не работают.

Для Федерации пенсионеров новость об уже вакцинированных пожилых людях также стала неожиданностью. Потому что ранее зарегистрированные латвийцы все еще ждут своей очереди.

Бюро вакцинации было проинформировано о возможности подать заявку на вакцинацию раньше, чем наступит очередь.

Но это скорее исключения. Количество вакцин не безразмерно, и те, кто стоят в очереди первыми, совсем скоро получат свои приглашения.

"На следующей неделе мы начнем процесс вакцинации пожилых людей как тех, кто обратился к своим семейным врачам, так и тех, кто находится в списке manavakcīna.lv. Эти люди получат информацию о процессе вакцинации и о том, где они смогут пройти эту процедуру", - LTV сказала консультант по коммуникациям Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

Согласно Panorama, опасения по поводу графиков планирования вакцинации и прозрачности очереди также возникают при просмотре данных Национальной службы здравоохранения. Они показывают, что среди привитых есть еще два сотрудника оперативных служб, некий человек "по собственному желанию", а также один сотрудник учебного заведения.

Решение вакцинировать некоторых педагогов вместе с сеньорами правительство приняло на этой недели, однако этому работнику учебного заведения вакцина была сделана неделей ранее - 10 февраля. И этот человек получил свою дозу в Валмиерской поликлинике.

Директор больницы подтвердил произошедшее, отметив, что вакцинация прошла в Детской деревне SOS и оставалась одна доза. Поэтому пришлось выбирать - либо ее выливать, либо вакцинировать кого-то еще.

В условиях пандемии есть обязанность использовать каждую дозу, и, по мнению министра здравоохранения Павютса (AP), такие ситуации могут возникнуть.