Известная компания прекратила сотрудничество с инфлюенсером Элиной Дидрихсоне

Согласно записи магазина Es mīlu kafiju в социальных сетях, компания прекратила сотрудничество с Дидрихсоне. "Мы в Es mīlu kafiju не делим любителей кофе на правильных и неправильных. Все клиенты одинаково дороги для нас. Поэтому мы не можем продолжать работать с Элиной Дидрихсоне", - говорится в сообщении.

Mēs uzņēmumā "Es mīlu kafiju" kafijas mīļotājus nešķirojam pareizajos un nepareizajos. Mums vienlīdz dārgi un mīļi visi klienti. Tāpēc nevaram turpināt sadarbību ar Elīnu Didrihsoni pic.twitter.com/1iSoczgLIT — esmilukafiju.lv (@esmilukafiju_lv) February 19, 2021

Как известно, Дидрихсоне регулярно предлагает своим подписчикам участвовать в конкурсах с возможностью выиграть призы. Одно из условий для участия - необходимо быть подписанным на нее и ее магазин одежды в Instagram, а также делиться ее постом в своих сториз.

Напомним, на заданный подписчиком вопрос, какое у Дидрихсоне отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу. Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной".