Гарри и Меган не будут выполнять обязанности членов королевской семьи

Нет уж, не так быстро, сразу отозвались Гарри и Меган. Оставаться "преданными долгу и работе на благо общества" можно и без официальных титулов и ролей, это "универсально" и доступно всем. В их словах слышится чуть больше, чем искра гнева.

Как все смачные семейные ссоры, эта разгорелась в неловкий момент. Дед Гарри, принц Филипп, в больнице. Так почему сейчас? Один из моих источников объясняет, что эта история уже многим известна, и газеты могли написать о ней в любой момент. Их предположение - одна сторона захотела опередить другую.

Что до самой сути заявления дворца, Гарри не может не задеть окончательная потеря звания капитан-генерала морской пехоты. Военная служба для него много значила. Передавая внуку этот титул, принц Филипп сказал: "Не напортачь".

Сейчас его возвращать - это, наверняка, большой удар.

Какие титулы возвращают Гарри и Меган?

Гарри:

Капитан-генерал морской пехоты

Почетный командующий ВВС Хонингтон

Главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками

Президент благотворительного Фонда стран Содружества

Патрон Рэгбийного союза

Патрон Рэгбийной лиги

Меган:

Вице-президент благотворительного Фонда стран Содружества

Патрон Национального театра в Лондоне

Патрон Ассоциации университетов стран Содружества

Несколько организаций, находившихся под патронажем Меган и Гарри выступили с благодарностью за их поддержку.

Фонд стран Содружества был образован в 2018 году и поддерживает проекты молодых людей, направленные на развитие образования и здравоохранения, а также создание рабочих мест и заботу о природе по месту своего жительства. Гарри и Меган были его президентом и вице-президентом соответственно.

В своем заявлении фонд написал, что ему повезло получить активную поддержку и мотивацию от Меган и Гарри. "Благодаря вам мы смогли быстро начать работать и приготовились к следующей стадии. Мы рады, что вы остаетесь в числе наших помощников", - сказано в заявлении.

Национальный театр поблагодарил Меган за работу в качестве патрона, отметив, что она активно ратовала за социальные проекты театра в разных уголках страны и вовлечение в них молодежи.

Рэгбийная лига поблагодарила Гарри за его время, заботу и целеустремленность на всех уровнях - от поддержки детских клубов до работы со сборной Англии.

Заявления от четы и Букингемского дворца появились спустя несколько дней после того, как Меган и Гарри объявили, что ждут второго ребенка.

В марте они планируют принять участие в телевизионном ток-шоу Опры Уинфри и рассказать о своем разрыве с королевской семьей.

За последний год они также подписали контракты о работе с видеоплатформой Netflix и аудиостримингом Spotify.