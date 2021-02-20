Гарри и Меган не будут выполнять обязанности членов королевской семьи
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган не вернутся к исполнению обязанностей действующих членов королевской семьи, заявили в Букингемском дворце.
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган не вернутся к исполнению обязанностей действующих членов королевской семьи, заявили в Букингемском дворце.
Королева Елизавета II подтвердила, что чета "не будет исполнять общественные обязанности", но Гарри и Меган при этом "остаются горячо любимыми членами семьи".
Пара не сможет заниматься патронажем благотворительных организаций, как члены королевской семьи. Гарри также будет лишен почетных военных обязанностей.
Это заявление Букингемского дворца сделано вслед за новостью, что Гарри и Меган дали интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они расскажут подробности разрыва с королевской семьей. Интервью выйдет 7 марта.
Гарри и Меган уже отозвались на заявление дворца, предложив благотворительным организациям все-таки продолжать сотрудничество, независимо от своего статуса.
"Мы все можем посвятить жизнь общественной работе. Работа на благо общества универсальна", - сказал представитель герцога и герцогини Сассекских.
В январе прошлого года Гарри и Меган заявили, что складывают с себя титулы и обязанности старших членов королевской семьи, и будут стремиться к финансовой независимости.
Официально их статус изменился в марте, но в силе оставался план еще раз пересмотреть ситуацию через год.
Новое заявление дворца говорит о том, что Гарри и Меган не вернутся к королевской жизни и должны отказаться от почетных военных званий, а также перестать заниматься патронажем благотворительных организаций, которые поддерживает королевская семья.
В заявлении Букенгемского дворца сказано следующее: "Королева письменно подтвердила, что, отступая от работы королевской семьи, невозможно продолжать выполнять обязанности, связанные с жизнью на благо общества […] Хотя мы расстроены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи".
Представитель Гарри и Меган на это ответил: "Как показывают их действия за последний год, герцог и герцогиня Сассекские остаются преданными своему долгу и работе на благо общества в Великобритании и по всему миру. Они предложили продолжить оказывать поддержку организациям, которые они представляли, независимо от официальной роли".
Анализ
Джонни Даймонд, корреспондент по делам королевской семьи
Это могло быть сделано как формальность: 12 месяцев подошли к концу, ничего не меняется, все, до свидания.
Но вместо этого - настоящая дуэль официальных заявлений, да еще и в очень странное время, когда принц Филипп в больнице. Судя по всему, стороны продолжают держать друг на друга обиду.
Дворец передает видение королевы: чета покинула жизнь, посвященную общественной работе. Поэтому почетные звания и патронаж благотворительных организаций тоже уходят. Вы либо с нами, либо нет, наполовину не получится.
Нет уж, не так быстро, сразу отозвались Гарри и Меган. Оставаться "преданными долгу и работе на благо общества" можно и без официальных титулов и ролей, это "универсально" и доступно всем. В их словах слышится чуть больше, чем искра гнева.
Как все смачные семейные ссоры, эта разгорелась в неловкий момент. Дед Гарри, принц Филипп, в больнице. Так почему сейчас? Один из моих источников объясняет, что эта история уже многим известна, и газеты могли написать о ней в любой момент. Их предположение - одна сторона захотела опередить другую.
Что до самой сути заявления дворца, Гарри не может не задеть окончательная потеря звания капитан-генерала морской пехоты. Военная служба для него много значила. Передавая внуку этот титул, принц Филипп сказал: "Не напортачь".
Сейчас его возвращать - это, наверняка, большой удар.
Гарри:
Меган:
Несколько организаций, находившихся под патронажем Меган и Гарри выступили с благодарностью за их поддержку.
Фонд стран Содружества был образован в 2018 году и поддерживает проекты молодых людей, направленные на развитие образования и здравоохранения, а также создание рабочих мест и заботу о природе по месту своего жительства. Гарри и Меган были его президентом и вице-президентом соответственно.
В своем заявлении фонд написал, что ему повезло получить активную поддержку и мотивацию от Меган и Гарри. "Благодаря вам мы смогли быстро начать работать и приготовились к следующей стадии. Мы рады, что вы остаетесь в числе наших помощников", - сказано в заявлении.
Национальный театр поблагодарил Меган за работу в качестве патрона, отметив, что она активно ратовала за социальные проекты театра в разных уголках страны и вовлечение в них молодежи.
Рэгбийная лига поблагодарила Гарри за его время, заботу и целеустремленность на всех уровнях - от поддержки детских клубов до работы со сборной Англии.
Заявления от четы и Букингемского дворца появились спустя несколько дней после того, как Меган и Гарри объявили, что ждут второго ребенка.
В марте они планируют принять участие в телевизионном ток-шоу Опры Уинфри и рассказать о своем разрыве с королевской семьей.
За последний год они также подписали контракты о работе с видеоплатформой Netflix и аудиостримингом Spotify.
Меган недавно выиграла суд о нарушении права на частную жизнь против газеты Mail on Sunday, опубликовавшей отрывки ее письма отцу.