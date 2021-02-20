"Я не чувствую себя одиноким". Два последних слова Навального за один день

В обоих судах Навальный выступал с последним словом. Русская служба Би-би-си приводит тексты его выступлений.

"Вся страна на все лады повторяет, что сила в правде"

Сначала Навальный выступил с последним словом на рассмотрении апелляции на решение суда отправить его в колонию за на рушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

"Если кто-то захочет издать мои последние слова, получится довольно толстая книжка. В этом тоже есть своеобразный сигнал, который посылают мне власть и владелец замечательного дворца Владимир Путин. Мы можем так сделать, как жонглеры и фокусник в суде. Мы можем эту судебную систему крутить на любой части своего тела. Куда ты против нас лезешь? Мы можем сделать все что угодно. Обычные люди, которые смотрят на это… Это тяжелое впечатление производит. Люди думают - а если я столкнусь с судебной системой? Какие шансы у меня?

Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите, с вами поговорю о Боге и о спасении? Выкручу ручку пафоса на максимум. Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, служит предметом насмешек в Фонде борьбы с коррупцией (признан российскими властями организацией, выполняющей функции иностранного агента - Би-би-си). В основном люди атеисты, я сам был воинствующим. Но сейчас я человек верующий, и это помогает мне, потому что все становится проще. Я меньше раздумываю, меньше дилемм - есть книжка, в которой четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. Не всегда легко ей следовать, но, в общем-то, я стараюсь. Поэтому мне легче заниматься политикой.

Мне недавно пишет человек: а что тебе пишут - "терпи, не сдавайся, сожми зубы"? А чего тебе терпеть? Ты же верующий!"

А написано: "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся".

И я подумал - надо же, как человек хорошо меня понимает! Я всегда эту заповедь воспринимал как инструкцию. Не очень наслаждаясь местом, где я нахожусь, я не испытываю сожаления о том, что я вернулся, о том, что я делаю. Я испытываю удовлетворение. В сложный момент я делал как положено по инструкции и заповедей не предал.