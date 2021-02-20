"Я не чувствую себя одиноким". Два последних слова Навального за один день

Нужно бороться не столько с тем, что Россия несвободная, а что она по всем направлениям несчастная. У нас всё есть - но мы несчастная страна. Откройте русскую литературу - одни описания несчастья и страданий. И не можем вырваться из этого круга, а вырваться хочется. Поэтому лозунг нужно изменить - Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все".
"Послушать вас - вы из окопов не вылезали"
Следующее заседание суда с участием Навального - по делу об оскорблении ветерана - началось почти сразу после предыдущего, и снова с последнего слова оппозиционера.
"Ужасно смешно, что снова последнее слово. У меня есть потрепанная бумажка, которую я всегда ношу в кармашке. Каждый раз в пафосные моменты - когда прокурорша наша надрывалась, утирала слезы и говорила, что мы любим ветеранов, и когда вы, Ваша честь, говорили, что ветераны - это главное и все в России - для ветеранов, я доставал бумажку и смотрел на нее. Этот листочек - справка из отдела соцобеспечения. И они пишут, какую помощь они выписали ветерану Артеменко за последние четыре года. Последний раз он получал продуктовый набор 6 июля, а всего за последние четыре года он получал их четыре раза. Общая стоимость этих сертификатов - 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота о ветеране, лицемерные вы негодяи!
15 бездельников-охламонов свезли в Москву, дали командировочные, зарплату, чтобы они расследовали преступление. Это больше, чем этот ветеран получил помощи за всю жизнь. Один день этого суда стоит больше, чем ветеран, участник войны Артеменко получил от государства, которое осмеливается говорить, что оно заботится о ветеранах. Самое гнусное, отвратительное в этой власти - это то, что она существует, чтобы грабить таких ветеранов. Откуда дворцы тогда? Деньги не берутся ниоткуда. Кого-то недолечили, кого-то недоучили, кому-то не купили инвалидное кресло, кому-то не дали лекарство, чтобы построить дворец, чтоб теще Путина купить квартиры. Чтобы дать, надо у кого-то отнять. Чтобы защитить свою возможность воровства, они используют тех, кого обокрали. Это и есть самое отвратительное. Вы каждый божий день обкрадываете этого ветерана, а потом достаете его и трясете им.
Здесь выступал чучндрик, которые написал на меня заявление. Он сказал лучшую фразу процесса: "Я смотрел этот ролик - и там человек пожилой и видно, что он бедный" А что же он бедный? Ветеран войны, пенсионер - значит бедный. Это уже ассоциация. Если это участник войны и вы все надрывались и рассказывали, как вы их любите, почему же с первого взгляда видно, что он бедный?
В России самая маленькая пенсия у ветеранов! Нельзя повысить, потому что не хватит на дворец. Чтобы в Геленджике, на южном берегу Франции возникали дома единороссов, надо обокрасть кого-то. И лучше всего, удобнее всего обокрасть ветерана и пенсионера!