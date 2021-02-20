Сб, 20.02.2021
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Владимир Путин
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"Я не чувствую себя одиноким". Два последних слова Навального за один день

ФОТО: BBC News

В субботу, 20 февраля, Мосгорсуд подтвердил решение отправить оппозиционера Алексея Навального в колонию. Практически сразу после этого начался еще один суд с участием оппозиционера - по делу об оскорблении ветерана.

В обоих судах Навальный выступал с последним словом. Русская служба Би-би-си приводит тексты его выступлений.

"Вся страна на все лады повторяет, что сила в правде"

Сначала Навальный выступил с последним словом на рассмотрении апелляции на решение суда отправить его в колонию за на рушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

"Если кто-то захочет издать мои последние слова, получится довольно толстая книжка. В этом тоже есть своеобразный сигнал, который посылают мне власть и владелец замечательного дворца Владимир Путин. Мы можем так сделать, как жонглеры и фокусник в суде. Мы можем эту судебную систему крутить на любой части своего тела. Куда ты против нас лезешь? Мы можем сделать все что угодно. Обычные люди, которые смотрят на это… Это тяжелое впечатление производит. Люди думают - а если я столкнусь с судебной системой? Какие шансы у меня?

Я уже не знаю, о чем говорить, ваша честь. Хотите, с вами поговорю о Боге и о спасении? Выкручу ручку пафоса на максимум. Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, служит предметом насмешек в Фонде борьбы с коррупцией (признан российскими властями организацией, выполняющей функции иностранного агента - Би-би-си). В основном люди атеисты, я сам был воинствующим. Но сейчас я человек верующий, и это помогает мне, потому что все становится проще. Я меньше раздумываю, меньше дилемм - есть книжка, в которой четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. Не всегда легко ей следовать, но, в общем-то, я стараюсь. Поэтому мне легче заниматься политикой.

Мне недавно пишет человек: а что тебе пишут - "терпи, не сдавайся, сожми зубы"? А чего тебе терпеть? Ты же верующий!"

А написано: "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся".

И я подумал - надо же, как человек хорошо меня понимает! Я всегда эту заповедь воспринимал как инструкцию. Не очень наслаждаясь местом, где я нахожусь, я не испытываю сожаления о том, что я вернулся, о том, что я делаю. Я испытываю удовлетворение. В сложный момент я делал как положено по инструкции и заповедей не предал.

Для современного человека вся эта заповедь звучит очень напыщенно. Сумасшедшие люди пытаются себя подбодрить, потому что они одиночки, они никому не нужны. Вся наша власть пытается сказать таким людям - ты одинок, ты одиночка. Важно запугать, а потом показать, что ты один. Потому что - какие нормальные люди будут выдерживать какие-то записи? Вещь про одиночество важна как цель власти. Отлично по этому поводу сказал замечательный философ по имени Полумна Лавгуд. Помните, такая была в "Гарри Поттере"? Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Наш Волан-де-Морт во дворце тоже хочет, чтобы я был одиноким.

Ребята из конвоя замечательные - им запретили со мной говорить, но они говорят иногда дежурные фразы.

Я не чувствую себя одиноким. Потому что эта конструкция кажется экзотической, странноватой, но на самом деле это главная политическая идея, которая есть в России. Какая самая популярная формулировка, какой самый популярный лозунг? В чем сила? В правде? Эту фразу повторяют. Это и есть эта заповедь, сжатая до размеров "Твиттера". И вся страна на все лады повторяет, что сила в правде. За кем правда - тот и победит. И это очень важно. И несмотря на то, что наша страна построена на несправедливости и мы с ней сталкивались, мы видим, что одновременно с этим миллионы людей хотят правды. Они хотят добиться правды и рано или поздно они ее добьются. Они насытятся.

Все очевидно - есть дворец. Есть нищие люди, это видно всем. А они должны быть богатые. Это правда, против нее не попрешь. Рано или поздно эти люди, которые хотят правды, добьются своего, насытятся.

Важная вещь, которую я хочу сказать вам, власти и всем людям - что важно не бояться этих людей. И не бояться тех, кто добивается правды. Многие опасаются - боже мой, что будет, революция? Но подумайте, как хороша была бы жизнь без постоянного вранья, без этой лжи. Возможность не лгать - это прекрасно. Представьте, как было бы классно - вы судья, никакого телефонного права, никто не может дать тебе указание, как решать дела. И ты внукам рассказываешь, что ты независимый судья.

Классно было бы быть прокурором, кто выступает в состязательной системе, защищает кого-то или, наоборот, пытается посадить злодеев. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы рассказывать: "а мы раскроили людям голову на митинге, конвоировали невиновных". От вранья никаких плюсов, даже зарплату за это не платят.

Нет людей, которые хотят пойти в ФСБ, чтобы их отправляли стирать трусы, которые кто-то намазал ядом. Люди хотят ловить шпионов, террористов. Поэтому очень важно не бояться людей, которые выступают за правду, а как-то даже, наверное, их поддержать. В этом есть небольшой риск - во-первых, он небольшой, а во-вторых, как сказал другой выдающийся философ современности, Рик Санчез (персонаж мультфильма - Би-би-си): " Жить - значит рисковать всем. В противном случае ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, плывущих по течению Вселенной".

Я хочу, чтобы Россия была богатой, что соответствует ее национальным богатствам. Я хочу, чтобы национальные богатства справедливее распределялись. Хочу, чтобы было нормальное здравоохранение. Чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, потому что сейчас у половины это не получается. Я хочу, чтобы было нормальное образование и люди могли нормально учиться. Я хочу, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как в европейской стране.

Нужно бороться не столько с тем, что Россия несвободная, а что она по всем направлениям несчастная. У нас всё есть - но мы несчастная страна. Откройте русскую литературу - одни описания несчастья и страданий. И не можем вырваться из этого круга, а вырваться хочется. Поэтому лозунг нужно изменить - Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все".

"Послушать вас - вы из окопов не вылезали"

Следующее заседание суда с участием Навального - по делу об оскорблении ветерана - началось почти сразу после предыдущего, и снова с последнего слова оппозиционера.

"Ужасно смешно, что снова последнее слово. У меня есть потрепанная бумажка, которую я всегда ношу в кармашке. Каждый раз в пафосные моменты - когда прокурорша наша надрывалась, утирала слезы и говорила, что мы любим ветеранов, и когда вы, Ваша честь, говорили, что ветераны - это главное и все в России - для ветеранов, я доставал бумажку и смотрел на нее. Этот листочек - справка из отдела соцобеспечения. И они пишут, какую помощь они выписали ветерану Артеменко за последние четыре года. Последний раз он получал продуктовый набор 6 июля, а всего за последние четыре года он получал их четыре раза. Общая стоимость этих сертификатов - 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота о ветеране, лицемерные вы негодяи!

15 бездельников-охламонов свезли в Москву, дали командировочные, зарплату, чтобы они расследовали преступление. Это больше, чем этот ветеран получил помощи за всю жизнь. Один день этого суда стоит больше, чем ветеран, участник войны Артеменко получил от государства, которое осмеливается говорить, что оно заботится о ветеранах. Самое гнусное, отвратительное в этой власти - это то, что она существует, чтобы грабить таких ветеранов. Откуда дворцы тогда? Деньги не берутся ниоткуда. Кого-то недолечили, кого-то недоучили, кому-то не купили инвалидное кресло, кому-то не дали лекарство, чтобы построить дворец, чтоб теще Путина купить квартиры. Чтобы дать, надо у кого-то отнять. Чтобы защитить свою возможность воровства, они используют тех, кого обокрали. Это и есть самое отвратительное. Вы каждый божий день обкрадываете этого ветерана, а потом достаете его и трясете им.

Здесь выступал чучндрик, которые написал на меня заявление. Он сказал лучшую фразу процесса: "Я смотрел этот ролик - и там человек пожилой и видно, что он бедный" А что же он бедный? Ветеран войны, пенсионер - значит бедный. Это уже ассоциация. Если это участник войны и вы все надрывались и рассказывали, как вы их любите, почему же с первого взгляда видно, что он бедный?

В России самая маленькая пенсия у ветеранов! Нельзя повысить, потому что не хватит на дворец. Чтобы в Геленджике, на южном берегу Франции возникали дома единороссов, надо обокрасть кого-то. И лучше всего, удобнее всего обокрасть ветерана и пенсионера!

Ваша власть - от Путина до "Единой России" - превратилась в огромную свинью, которая из корыта с деньгами хлебает. И когда этой свинье говорят: "Это вообще-то общее", свинья вытаскивает голову и говорит: "А мы тут ветеранов защищаем!"

Какое отношение вы, ваш Путин, ваша "Единая Россия" имеют к этой войне? Послушать вас - вы из окопов не вылезали. Вы используете [войну], потому что очень неловко обсуждать любую текущую проблему. С вами хотят говорить про коррупцию, бедность, неравноправие, развал здравоохранения - а сказать об этом нечего. И когда конкретные люди, как я, говорят об этимх проблемах, вы говорите - Какой дворец? Какой Димон? Какой Путин? Давайте поговорим, как я оскорблял ветерана.

Я хочу напомнить о недавнем эпизоде в жизни нашей страны, о котором я напоминал, но не поздно вспомнить еще раз. Когда в Краснодарском крае под крышей генпрокурора Чайки и его окружения действовала банда Цапка, которая терроризировала станицу, насиловала школьниц, убивала людей. А поймали их только после того, как они вырезали целую семью, убили взрослых и детей, сложили во дворе, подожгли, а живого новорожденного ребенка бросили в костер. Это случилось, потому что за ними стояли суды и прокуратуры. И этот эпизод вы не хотите зачитывать, и голос у вас не дрожит.

Вы готовы обслуживать этого огромного хряка, который засунул голову в нефтедоллары. Я включаю телевизор и вижу репортажи. Столько репортажей! Тот эпизод, когда ветеран узнал о том, когда его оскорбил Навальный и ему стало плохо, дома у него была съемочная группа. Он лежит на одеяле в трусах, его снимают. А в углу стоит внук счастливый и думает - я монетизировал деда! Он снова оказался послезным нашим семье. А у человека написано на лице: "Что вообще происходит?"

Я считаю, что за это все вы будете гореть в аду. Я понимаю, что вы устроили - только что был один суд, сейчас другой. Просто чтобы вечером сказать, что Навальный сидит не потому, что скрылся от следствия, а потому, что оскорбил ветерана. Замысел понятен. Какое-то количество телепублики вы обманите. Но я уверен, что огромное количество людей видят, как все происходит. И им также противно и тошно, как и мне, потому что они, в отличие от вас, считают ветеранов, пенсионеров людьми. Нормальными людьми. Над которыми нельзя издеваться. Которых нельзя заставлять сниматься в ваших гадких роликах, подписывать за них документы, снимать их в беспомощном состоянии. То что вы заумали, у вас не получится. Каждый ответит по заслугам".

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