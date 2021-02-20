Tallink грозит рекордный в истории эстонского бизнеса убыток

В прошлом году оборот концерна упал до уровня, предшествовавшего приобретению Silja Line. Убыток был крупнейшим в истории компании и, вероятно, побьет рекорд в истории бизнеса Эстонии: в 2017 году транзитная компания Vopak E.O.S. понесла убыток в 99,4 миллиона евро.

Ранее Tallink был убыточным всего три года. Во время финансового кризиса 2009 года убытки компании составили восемь миллионов евро, а предыдущие убыточные годы уходят в прошлое cтолетие: в 1995/96 финансовом году 21,3 миллиона крон, или 1,36 миллиона евро и 2,8 миллиона евро годом ранее.

Cейчас известно, что оборот Tallink за девять месяцев упал вдвое, до 363,6 миллиона евро. Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в середине марта было введено чрезвычайное положение и закрыты границы, а это значит, что поездки не состоялись только в последней шестой части первого квартала. По этой причине спад оборота в первом квартале составил "всего" 13 процентов.

Самым тяжелым для Tallink, а также для всего туристического сектора, был второй квартал. Во втором квартале выручка Tallink упала на 75%. Это неудивительно, ведь количество пассажиров сократилось на 85 процентов. В третьем квартале, который был самым приятным для судоходной компании, путешествия несколько восстановились, а количество пассажиров упало «всего» на 50 процентов. Оборот в третьем квартале упал на 50 процентов, а квартальный убыток был ниже, чем раньше - 23,9 миллиона евро. Убыток за девять месяцев составил более 81 миллиона.

С наступлением осени на нас обрушилась новая волна коронавируса, которая привела к новым ограничениям. Хотя сначала границы не были полностью закрыты, количество пассажиров снова начало сокращаться. В четвертом квартале количество пассажиров упало на 80 процентов, а в прошлом году в целом на 66 процентов, до 3,72 миллиона пассажиров. Таким образом, в прошлом году Tallink потерял не менее шести миллионов пассажиров.

В четвертом квартале на судах Tallink было перевезено чуть менее полумиллиона пассажиров. В первом и третьем кварталах пассажирооборот в среднем составил 99 и 109 евро на пассажира соответственно (во втором квартале продажи на душу населения были необычно высокими). Таким образом, в четвертом квартале Tallink может заработать на пассажирах 50-60 миллионов евро.

Аналитики Swedbank прогнозируют, что оборот Tallink за прошлый год составит 444 миллиона евро. Аналитическая компания Enlight Research прогнозирует оборот в 422,5 миллиона евро. Правда, этот прогноз был опубликован 3 декабря, а это значит, что статистика пассажирских перевозок за ноябрь и декабрь в анализе не учтена.

Enlight прогнозирует убыток Tallink в размере 23 цента на акцию или 154 миллиона евро в 2020 году, что станет крупнейшим убытком в истории эстонского бизнеса.

У конкурента Tallink - Viking Line - в прошлом году также были одни из худших результатов в истории. "Вероятно, это был столь же сложный год, что и в 1973-й, когда разразился первый нефтяной кризис и наше судно село на мель", - сказал Ян Хансес, генеральный директор компании. "В то время, однако, объемы бизнеса были значительно меньше", - добавил он.

По иронии судьбы история повторилась, и в прошлом году суда Viking Line также садились на мель. В ноябре Viking Grace села на мель возле Мариенхамна, а в сентябре Amorella - возле Оланда.

Если сравнить результаты Tallink и Viking Line, можно сказать, что в прошлом году у Viking дела были даже хуже, чем у нашей судоходной компании. В то время как количество пассажиров Tallink упало в прошлом году на 61 процент, у Viking - на целых 69. Оборот Viking упал на 62 процента до 188,8 миллиона евро. Убыток за год составил 42,3 миллиона евро.

В то же время судоходная компания видит свет в конце тоннеля.