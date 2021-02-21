LIZDA призывает сократить время работы детских садов в условиях пандемии

В письме самоуправлениям LIZDA выражает понимание нынешней ситуации, когда врачи, сотрудники полиции и представители других профессий, которые обеспечивают повседневные потребности общества, не могут работать удаленно.

Работники детсадов понимают, насколько важна для родителей работа и возможность отдавать детей в детсад, и готовы работать.

"Однако важно, чтобы все мы - дети, родители, дошкольные работники - были здоровы и как можно скорее остановили распространение вируса.

Поэтому мы призываем очень ответственно соблюдать все установленные требования безопасности и искать решения для минимизации контактов ", - подчеркивает LIZDA.

Председатель профсоюза Инга Ванага призывает родителей беречь дошкольных педагогов и, насколько это возможно, не отправлять детей в дошкольные учреждения, где "еще до пандемии была острая нехватка кадров".

Работники детсадов подвергаются большому риску заражения Covid-19, потому что они находятся со многими детьми из разных домохозяйств одновременно и в течение длительного времени.