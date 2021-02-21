В Израиле снят ряд ограничений, вступают в силу паспорта вакцинации

По словам министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна в Twitter, в настоящее время сейчас в стране таких людей более 3,2 миллиона.

Магазины и рынки снова открываются, но потоки посетителей будут жестко регулироваться. После почти двухмесячного перерыва школы частично переходят на очную форму обучения. В рамках так называемой системы светофора, которая классифицирует населенные пункты в соответствии с распространением вируса, в школы пока вернуться ученики пятых, шестых, одиннадцатых и двенадцатых классов, а полностью система образования может вернуться к нормальной жизни в начале марта.

Израиль начал одну из самых быстрых кампаний вакцинации в мире - на данный момент вакцинирована почти половина из 9,3 миллиона человек в стране - 4,3 миллиона, и почти три миллиона из них уже получили вторую дозу вакцины.

Однако распространение вируса в Израиле продолжается, и ограничения на передвижение и собрания, введенные правительством в декабре, вместе с введением уже третьего карантина в стране, остаются в силе.

Руководитель операций по борьбе с пандемией Нахман Эш предупредил людей не проявлять беспечность, чтобы не помещать страну на карантин в четвертый раз. Он призвал к продолжению ношения масок, соблюдению гигиены и дистанцированию.

"Я очень обеспокоен предстоящими днями из-за нынешней эйфории по поводу открытия экономики и возвращения учеников в школы", - сказал он по радио Израильской армии.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Израиля в воскресенье, вакцины Pfizer и BioNTech оказались очень эффективными и через две недели после получения второй вакцины почти на 99% могут предотвратить госпитализацию, тяжелое течение болезни и смерть.