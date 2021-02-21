Вс, 21.02.2021
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Алексей Навальный
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Мошенники выманили у пожилой жительницы Эстонии 100 000 евро и оставили ее без крыши над головой

ФОТО: Motortion Films/shutterstock.com

Интернет-мошенники ведут себя очень жестоко и не думают о последствиях своих действий для жертвы, говорит глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас, пишет Rus.Postimees.

Он привел пример прошлого года, когда мошенники связались с пожилой женщиной, установили с ней доверительные отношения и получили ее личную информацию и доступ к банковскому счету. Как только она попалась на крючок, мошенники убедили жертву "вложить" свободные деньги и взяли на ее имя различные займы. Ущерб, нанесенный в итоге, составил почти 100 000 евро. Женщине пришлось отказаться от квартиры, которая пошла на погашение различных долгов, и переехать к дочери.

ФОТО: PPA

"Такие случаи заставляют задуматься, - прокомментировал Пихельгас. - Мошенники очень жестоки, и их единственная цель - получить выгоду, не задумываясь о последствиях для жертв".

Случай со старушкой, потерявшей квартиру, ужасен, но это далеко не единственный пример того, как мошенники могут нанести вред людям. В марте прошлого года 33-летняя женщина, банковские реквизиты которой использовались без ее согласия, обратилась в полицию Нарвы. Неизвестный с помощью специальной компьютерной программы оформил кредиты на ее имя на сумму более 10 000 евро.

В декабре в Таллинне было возбуждено дело: на имя 68-летнего мужчины без его ведома были взяты быстрые кредиты на общую сумму более 8000 евро.

Схемы разные

В случае инвестиционного мошенничества жертвам предлагают возможность быстро заработать много денег, звонят по телефону или пишут в интернете. В других случаях злоумышленники представляются банковскими работниками, чтобы получить от людей пароли для доступа в их интернет-банки и кражи денег с личного счета. Мошенники также используют соцсети и приложения для знакомств, чтобы вызвать доверие и убедить людей инвестировать свои деньги или поделиться своими данными.

Однако одна из самых распространенных схем - вернуться к жертвам позже, выдав себя за адвоката и пообещать, что потерянные деньги можно вернуть. Однако речь идет все о тех же мошенникам, которые просто пытаются выманить у пострадавшего еще больше средств.

В октябре прошлого года было возбуждено дело по случаю, когда с 59-летней жертвой связался по телефону неизвестный человек и предложил помощь в возврате денег, которые потерпевшая вложила якобы в инвестиционную компанию. Для этого пострадавшая должна была предоставить мошенникам удаленный доступ к своему компьютеру через программу AnyDesk, передать доступ к своему интернет-банку, фотографии банковской карты и под руководством лиц подтверждать переводы денег с помощью mobiil-ID. В результате на ее имя женщине были оформлены быстрые кредиты на сумму около 7000 евро, большая часть которых была переведена на различные счета.

В ноябре было возбуждено дело: через приложение WhatsApp связались с 66-летней женщиной и предложили помощь в возврате 8000 евро, вложенных ею несколько лет назад. Для этого женщина должна была предоставить данные своего банковского профиля, данные банковской карты и идентифицировать себя с помощью паролей Smart ID. В результате на имя женщины были оформлены различные быстрые ссуды на сумму 7000 евро, которые сразу после получения переводились на различные счета в Эстонии и Латвии.

Подходы к жертвам могут быть разными, но часто играют на временном факторе и эмоциональности человека: жертва должна действовать здесь и сейчас. Однако бывают также случаи, когда мошенник поддерживает контакт в течение недель или даже месяцев, а затем упоминает, что занимается инвестированием. Когда жертва начинает проявлять интерес, обсуждаются подробности. После первого "вложения" мошенничество становится более навязчивым, чтобы получить еще больше денег. Зачастую для вывода денег с "инвестиционного счета" необходимо внести определенную сумму и т. д.

Инвестиционные мошенники

Самая распространенная сегодня схема предлагает различные "инвестиционные возможности".

"Ищут больше русскоязычных. Причина в том, что эти звонки часто совершаются не из Эстонии, а из соседних стран или Украины", - сказал Пихельгас.

Среди жертв также больше одиноких людей, у которых нет возможности проконсультироваться с другим человеком о том, разумно ли так называемое инвестиционное предложение. Это позволяет мошенникам лучше убеждать своих жертв совершать переводы.

"Были случаи, когда делались вложения средств, которые приносили реальный небольшой доход, таким образом мошенник демонстрировал, что доход есть и при вложении больших средств доход тоже вырастет. Тогда человек вкладывал еще больше денег. На следующем этапе, например, уже говорилось, что необходимо перевести больше денег, чтобы вернуть своих вложения. Утверждалось, что с инвестициями что-то пошло не так. И тогда люди брали кредиты и вкладывали еще больше денег, пока его близкие не вмешивались, или пока средств уже не оставалось", - пояснил Пихельгас.

Если мошенники получили деньги, то уже маловероятно, что жертва когда-нибудь увидит их снова. В некоторых случаях полиции удавалось вернуть часть денег, но, по словам Пихельгаса, примеров с удачным концом он привести не может. "Если мы находим счет и его владельца и видим, что деньги поступили, мы немедленно подаем международную заявку на удержание денег, - сказал он. - Если мошенник уже сделал перевод и он международный, то дальше деньги движутся очень быстро и их сложно отследить".

Существует международное сотрудничество по поимке мошенников, но поймать их непросто, поэтому Пихельгас подчеркнул важность предотвращения. "Если мы предотвращаем это, то желание мошенников заниматься этой деятельностью уменьшается. Они понимают, что люди становятся более осведомлены и не так сильно стараются", - отметил он.

Пихельгас сказал, что 80 процентов случаев мошенничества совершаются около 20-ю процентами мошенников. В некоторых странах мошенники даже создали собственные организации. "Есть офисы, где люди действительно работают, ищут контакты. Однако есть и такие, кто это делает в квартирах в общежитиях", - добавил он.

В прошлом году в результате мошенничества с инвестициями жителям Эстонии был нанесен ущерб на сумму более 5,6 миллиона евро. Общий ущерб от банковских махинаций превысил 624 000 евро.

Следуйте этим простым советам, чтобы сберечь свои деньги:

  • Если вы получили предложение, обещающее высокую и быструю прибыль, или продукт, к которому трудно получить доступ, будьте осторожны и бдительны.
  • Не передавайте данные своей ID-карты, PIN-коды, информацию из других документов, удостоверяющих личность, фотографии кредитных карт и т. д. незнакомым людям.
  • Не совершайте перевод, пока не проверите информацию о конкретном бизнесе.
  • По просьбе незнакомца не загружайте на свой компьютер программы, позволяющие получить доступ к вашему компьютеру - TeamViewer или AnyDesk.
  • Если вам поступит подозрительный звонок от имени банка, немедленно завершите звонок и сообщите о нем в свой банк или в полицию по телефону 612 3000.
  • Если вам нанесли ущерб, обратитесь в полицию.

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