Мошенники выманили у пожилой жительницы Эстонии 100 000 евро и оставили ее без крыши над головой

Подходы к жертвам могут быть разными, но часто играют на временном факторе и эмоциональности человека: жертва должна действовать здесь и сейчас. Однако бывают также случаи, когда мошенник поддерживает контакт в течение недель или даже месяцев, а затем упоминает, что занимается инвестированием. Когда жертва начинает проявлять интерес, обсуждаются подробности. После первого "вложения" мошенничество становится более навязчивым, чтобы получить еще больше денег. Зачастую для вывода денег с "инвестиционного счета" необходимо внести определенную сумму и т. д.

Инвестиционные мошенники

Самая распространенная сегодня схема предлагает различные "инвестиционные возможности".

"Ищут больше русскоязычных. Причина в том, что эти звонки часто совершаются не из Эстонии, а из соседних стран или Украины", - сказал Пихельгас.

Среди жертв также больше одиноких людей, у которых нет возможности проконсультироваться с другим человеком о том, разумно ли так называемое инвестиционное предложение. Это позволяет мошенникам лучше убеждать своих жертв совершать переводы.

"Были случаи, когда делались вложения средств, которые приносили реальный небольшой доход, таким образом мошенник демонстрировал, что доход есть и при вложении больших средств доход тоже вырастет. Тогда человек вкладывал еще больше денег. На следующем этапе, например, уже говорилось, что необходимо перевести больше денег, чтобы вернуть своих вложения. Утверждалось, что с инвестициями что-то пошло не так. И тогда люди брали кредиты и вкладывали еще больше денег, пока его близкие не вмешивались, или пока средств уже не оставалось", - пояснил Пихельгас.

Если мошенники получили деньги, то уже маловероятно, что жертва когда-нибудь увидит их снова. В некоторых случаях полиции удавалось вернуть часть денег, но, по словам Пихельгаса, примеров с удачным концом он привести не может. "Если мы находим счет и его владельца и видим, что деньги поступили, мы немедленно подаем международную заявку на удержание денег, - сказал он. - Если мошенник уже сделал перевод и он международный, то дальше деньги движутся очень быстро и их сложно отследить".

Существует международное сотрудничество по поимке мошенников, но поймать их непросто, поэтому Пихельгас подчеркнул важность предотвращения. "Если мы предотвращаем это, то желание мошенников заниматься этой деятельностью уменьшается. Они понимают, что люди становятся более осведомлены и не так сильно стараются", - отметил он.

Пихельгас сказал, что 80 процентов случаев мошенничества совершаются около 20-ю процентами мошенников. В некоторых странах мошенники даже создали собственные организации. "Есть офисы, где люди действительно работают, ищут контакты. Однако есть и такие, кто это делает в квартирах в общежитиях", - добавил он.

В прошлом году в результате мошенничества с инвестициями жителям Эстонии был нанесен ущерб на сумму более 5,6 миллиона евро. Общий ущерб от банковских махинаций превысил 624 000 евро.