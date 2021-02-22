Впервые после "черных полковников". Может ли Совет Европы исключить Россию из-за Навального

Речь идет о процедуре признания государства Большой палатой ЕСПЧ нарушителем Конвенции. Сорок шестая статья обязывает государство всегда исполнять постановления ЕСПЧ и позволяет Комитету министров запросить Большую палату, исполнено ли это обязательство в конкретном деле.

Процедура была придумана в 2010 году как форма политического давления: в Страсбурге считают, что угроза прибегнуть к ней должна действовать как эффективный стимул. Но применили ее всего один раз - в похожем случае с азербайджанским оппозиционером Ильгаром Мамедовым.

Азербайджан угрожал Совету Европы выходом из организации, но в итоге оппозиционера освободил и обвинения с него снял.

"Да, единственный прецедент, созданный Ильгаром Мамедовым, пойдет на пользу многим, но Навальный должен знать, что для того, чтобы применить это правило, находясь за решеткой, мы должны были вести переписку с Комитетом министров в течение трех лет, - отреагировал на российскую историю сам Мамедов в "Фейсбуке". - На подведение итогов дела у нас ушло 2,5 года. Другими словами, это очень медленный процесс, но если у него есть силы заявить о своем праве, пусть он этого потребует".

В деле "Ив Роше" ЕСПЧ признал, что суд над Навальным был несправедливым, а приговор незаконным. Устранить негативные последствия таких нарушений - обязанность государства. Но в России приговор не отменили, а наказание по нему ужесточили: сначала продлили испытательный срок, а в феврале 2021 года условное осуждение заменили реальным.

20 февраля решение об отправке Навального в колонию вступило в силу. Вопрос о том, можно ли считать решение ЕСПЧ по "Ив Роше" исполненным, Комитет министров Совета Европы рассмотрит уже в начале марта.

Если Россия к тому моменту не освободит Навального, это повысит шансы на возбуждение Комитетом министров процедуры по 46-й статье в деле "Ив Роше", говорит профессор Школы права и социальной справедливости университета Ливерпуля Константин Дегтярев.

Но в итоге от сторон потребуется конкретная реакция, предупреждает он. Если ЕСПЧ подтвердит, что решение не было исполнено, то либо России придется снять обвинения с Навального, либо ее придется исключить из Совета Европы. Иное, по мнению эксперта, будет означать для Совета Европы "полную потерю лица".

Между тем, у Совета Европы есть и прямая возможность исключить Россию за грубое нарушение статьи 3 Устава Совета Европы, которая требует от государства соблюдать принцип верховенства права, права человека и "активно сотрудничать" для достижения целей Совета Европы. С 2020 года исключить можно и по новой процедуре через мониторинговую комиссию ПАСЕ.

"Все эти процедуры можно запустить в любой момент, но в любом случае на них уйдут месяцы или годы", - полагает Берестнев.