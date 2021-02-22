"Как не поддерживаю наркоманов": скандальное высказывание Дидрихсоне прокомментировал ее муж

Как известно, Дидрихсоне регулярно предлагает своим подписчикам принять участие в конкурсе. Для того, чтобы это сделать, надо быть подписчиком не только на ее странице, но и на странице ее магазина. Также следует поделиться коротким видео в Instagram-сторис.
В Сети появились скриншоты переписки, в которых подписчица интересуется у мужа Дидрихсоне о том, как в конкурсе мог победить тот, кто поддерживает ЛГБТ.
"Мы никого не делим! Супер, молодец!" - написал Наурис Дидрихсонс в ответ.
Но тот, кто задавал вопрос, не был доволен ответом:
"Не делите, но только категорически против и не поддерживаете".
На это Дидрихсонс ответил голосовым сообщением:
"У меня нет к этим людям ничего, понимаешь? Я просто не поддерживаю. Так же, как не поддерживаю курильщиков, как не поддерживаю наркоманов, так же, как не поддерживаю алкоголиков и так далее. У каждого человека есть свободное мнение об этом.
Это не значит, что я хуже или они плохие. У каждого человека на Земле есть свободная воля, он может делать что пожелает. То, что он получил приз, это чудесно, я не вижу в этом ничего плохого. Я к ним равнодушен".
Напомним, на заданный подписчиком вопрос, какое у Дидрихсоне отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу. Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной".