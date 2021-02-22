"Как не поддерживаю наркоманов": скандальное высказывание Дидрихсоне прокомментировал ее муж

Как известно, Дидрихсоне регулярно предлагает своим подписчикам принять участие в конкурсе. Для того, чтобы это сделать, надо быть подписчиком не только на ее странице, но и на странице ее магазина. Также следует поделиться коротким видео в Instagram-сторис.

В Сети появились скриншоты переписки, в которых подписчица интересуется у мужа Дидрихсоне о том, как в конкурсе мог победить тот, кто поддерживает ЛГБТ.

"Мы никого не делим! Супер, молодец!" - написал Наурис Дидрихсонс в ответ.

Но тот, кто задавал вопрос, не был доволен ответом:

"Не делите, но только категорически против и не поддерживаете".

На это Дидрихсонс ответил голосовым сообщением:

"У меня нет к этим людям ничего, понимаешь? Я просто не поддерживаю. Так же, как не поддерживаю курильщиков, как не поддерживаю наркоманов, так же, как не поддерживаю алкоголиков и так далее. У каждого человека есть свободное мнение об этом.

Это не значит, что я хуже или они плохие. У каждого человека на Земле есть свободная воля, он может делать что пожелает. То, что он получил приз, это чудесно, я не вижу в этом ничего плохого. Я к ним равнодушен".