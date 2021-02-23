Вт, 23.02.2021
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Рейн Ояла, в комнату которого из-под плинтуса заползла змея
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Объявлено желтое предупреждение: синоптики рассказали о погоде на 23 февраля

ФОТО: Pexels

Во вторник, 23 февраля, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, местами ожидаются небольшие осадки, во второй половине дня и вечером дождь пройдет уже во многих районах, а на востоке страны - снег и ледяной дождь, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии для Видземе, Латгале и Селии объявил желтое предупреждение о ледяном дожде во второй половине дня и вечером. Обледенение образуется как на дорогах, так и на других поверхностях.

Порывы южного ветра увеличатся до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от -3...-5 градусов на восточной границе страны до +7 градусов в Курземе.

Южный ветер принесет из Литвы загрязнение воздуха. Более чистый воздух будет на востоке страны.

В Риге ожидается пасмурная и серая погода, плохое качество воздуха, небольшой дождь, южный ветер до 12 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

В Курземе равномерный снежный покров уже растаял, в других районах страны высота снежного покрова составляет от 6 см в Мерсрагсе до 27 см в Дагде и Алуксне.

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