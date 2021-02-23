Объявлено желтое предупреждение: синоптики рассказали о погоде на 23 февраля

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии для Видземе, Латгале и Селии объявил желтое предупреждение о ледяном дожде во второй половине дня и вечером. Обледенение образуется как на дорогах, так и на других поверхностях.
Порывы южного ветра увеличатся до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ожидается от -3...-5 градусов на восточной границе страны до +7 градусов в Курземе.
Южный ветер принесет из Литвы загрязнение воздуха. Более чистый воздух будет на востоке страны.
В Риге ожидается пасмурная и серая погода, плохое качество воздуха, небольшой дождь, южный ветер до 12 метров в секунду, максимальная температура воздуха составит +3 градуса.
В Курземе равномерный снежный покров уже растаял, в других районах страны высота снежного покрова составляет от 6 см в Мерсрагсе до 27 см в Дагде и Алуксне.