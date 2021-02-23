Минэкономики предлагает пять вариантов полного возобновления торговли во время ЧС

По данным министерства, в секторе розничной торговли работают 12 723 предприятия с 87 392 работниками. Сектор розничной торговли в настоящее время получает 20% государственной поддержки по кризису Covid-19. Общие затраты, связанные с ограничениями на торговлю, составляют 26 млн евро в месяц. К маю затраты на поддержку торговли могут достичь 136 млн евро.

Минэкономики предлагает выбрать одно из двух решений для будущей работы торгового сектора - продолжить работу как сейчас, но с учетом того, что общая стоимость поддержки торговли может достигнуть 136 миллионов евро к маю этого года, или позволить торговцам работать в условиях безопасной торговли.

Если правительство решит реализовать концепцию безопасной торговли, Минэкономики предлагает пять вариантов для обеспечения этого.

Вариант А предусматривает разрешение всем торговцам работать очно без ограничений ассортимента продаваемых товаров, при этом вводится "ковид-безопасная" концепция торговли.

предусматривает разрешение всем торговцам работать очно без ограничений ассортимента продаваемых товаров, при этом вводится "ковид-безопасная" концепция торговли. Вариант B предусматривает сохранение текущих торговых ограничений, при этом торговые точки площадью до 300 квадратных метров могут продавать все группы товаров, а также могут работать небольшие магазины за пределами торговых центров.

предусматривает сохранение текущих торговых ограничений, при этом торговые точки площадью до 300 квадратных метров могут продавать все группы товаров, а также могут работать небольшие магазины за пределами торговых центров. Вариант C , в отличие от В, предусматривает, что все группы товаров могут продавать торговые точки с площадью до 300 кв. м. с отдельным входом, а также небольшие магазины за пределами торговых центров.

, в отличие от В, предусматривает, что все группы товаров могут продавать торговые точки с площадью до 300 кв. м. с отдельным входом, а также небольшие магазины за пределами торговых центров. Вариант D предусматривает сохранение ограничений с дополнительным условием, что в торговых местах с индивидуальным входом могут продаваться все группы товаров, а вариант E предусматривает сохранение действующих ограничений только в выходные дни и снятие запрета на уличную торговлю.

предусматривает сохранение ограничений с дополнительным условием, что в торговых местах с индивидуальным входом могут продаваться все группы товаров, а вариант E предусматривает сохранение действующих ограничений только в выходные дни и снятие запрета на уличную торговлю. Вариант Е, в свою очередь, предусматривает, что существующие ограничения в будущем будут применяться только к выходным дням, также рекомендуется снять ограничения на уличную продажу. В будние дни торговые предприятия будут работать, соблюдая требования безопасности.

Минэкономики рекомендует снять ограничения для открытых рынков, при этом установив минимальную дистанцию между торговыми местами. Группа по кризисному управлению Министерства земледелия также предлагает пересмотреть запрет на организацию ярмарок или уличной торговли.

При этом само Министерство поддерживает вариант А, который предусматривает снятие ограничений на продажу групп товаров в точках продаж.

Как сообщило Минэкономики, одной из основ концепции "ковид-безопасной" торговли является обязательная работа систем механической вентиляции в торговых местах. Министерство готово проводить мониторинг качества воздуха в торговых точках и сообщать о результатах.

Министерство также призывает в сотрудничестве с Министерством здравоохранения подготовить список работников торговых предприятий, которые должны пройти вакцинацию в первоочередном порядке до 1 апреля этого года. Преимущество должны получить торговые работники, вступающие в контакт с большим количеством людей.

Минэкономики также планирует разработать предложение по поддержке пунктов аренды и представить его на рассмотрение Кабинета министров.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс уже назвал предложение Минэкономики безответственным. В свою очередь Уга Думпис, главный инфектолог Министерства здравоохранения, указал, что с учетом нескольких факторов, в том числе все еще относительно высокой заболеваемости Covid-19 на европейском фоне, Латвия в настоящее время не может позволить себе ослабить ограничения.