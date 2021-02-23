Питер вместо Клайпеды. Чем рискует Беларусь, отказавшись от портов стран Балтии

И все же в конце 2017 года на фоне очередных сложных переговоров по поставкам нефти белорусская сторона пообещала, что проработает вопрос экспорта в 2018 году через порты России (до 1 млн тонн нефтепродуктов). И даже попробовали это сделать - около 100 тыс. тонн перевалили через порты Ленинградской области, но убедились на практике, что овчинка выделки не стоит. Тогда от экономически невыгодного проекта удалось отбиться.

Новое развитие эта тема получила в конце августа прошлого года, когда страны Балтии ввели свои санкции на фоне протестов в Беларуси. Лукашенко заявил, что Литва пожалеет об этом, и дал поручение правительству разработать альтернативные маршруты торговых потоков.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси <…> Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены", - заявил он тогда.

В Кремле посыл поняли и начали прорабатывать вопросы выгоды с местными операторами: стивидорными компаниями, портами, РЖД.

Уже в декабре дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited заявила о временной приостановке экспорта нефтепродуктов через порт Клайпеды, а в тендерах, объявленных белорусскими НПЗ в январе, этот литовский порт уже не упоминался как возможный вариант для перевалки продукции. Генеральный директор порта Альгис Латакас не исключил тогда возможности того, что они вообще не вернутся в Клайпеду.

"Подписание Беларусью и Россией соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты в Финском заливе вместо Клайпедского порта невыгодно ни Беларуси, ни Литве",

- так прокомментировал в минувшую субботу подписание документа с Россией министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Конечно, и Литва понесет существенные финансовые потери от этой переориентации, ведь белорусские грузы, среди которых значительную долю составляют нефтепродукты, обеспечивали около 30% перевалки Клайпедского порта.

"Приходится сожалеть о том, что действия Беларуси основываются не на экономических, а на политических аргументах", - приводит слова главы ведомства литовское национальное радио LRT.

Бери или плати: зафиксированные объемы лишают возможности гибко реагировать на изменения рынка

Кремль добился своего. Только на перевалке 9,8 млн тонн нефтепродуктов за три года Россия может заработать порядка 11 млрд рублей. О выгоде белорусской стороны, не зная точных расходов на логистику, по сравнению с перевалкой через страны Балтии, говорить сложнее. Но не надо быть большим знатоком, чтобы понимать - увеличившееся транспортное плечо повысит себестоимость поставляемых Минском в Европу нефтепродуктов, а это приведет к снижению их конкурентоспособности на европейском рынке.