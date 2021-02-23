Питер вместо Клайпеды. Чем рискует Беларусь, отказавшись от портов стран Балтии

Подписание соглашения о перевалке грузов через терминалы в Ленинградской области выгодно прежде всего России и имеет важное имиджевое значение. Кремль давно ставил вопрос о переориентации белорусских нефтепродуктов из недружественных, как он считает, стран. Не факт, что впоследствии маршрут будет перестроен для всех грузов, но для Александра Лукашенко продемонстрировать намерение и создать, таким образом, благоприятный фон для встречи с президентом России в Сочи сейчас важно. Ведь не исключено, по мнению многих аналитиков, что придется говорить о новом кредите.
Соглашение есть, конкретики нет
В пятницу в Москве министры транспорта Беларуси и России Алексей Авраменко и Виталий Савельев подписали межправительственное соглашение по которому в течение 2021-2023 годов белорусские предприятия смогут перегружать свои нефтепродукты общим объемом 9,8 млн тонн в российских портах для последующей поставки в третьи страны. Двумя днями раньше проект был одобрен Лукашенко.
Речь идет о мазуте, бензине и масле.
"Соглашение подписывается на три года, но фактически оно неограниченного действия, так как предусматривается его автоматическая пролонгация. Российские порты сегодня готовы обеспечить перегрузку белорусских нефтепродуктов в размере 9,8 млн тонн за три года", - сказал по итогам подписания Виталий Савельев.
В текущем году предусмотрена перевалка порядка 3,5 млн тонн грузов. Однако, учитывая, что год уже начался, объем составит 1,8 млн тонн. В следующем году - 3,2 млн тонн, в 2023-м - 3,1 млн тонн. "Но это не говорит о том, что объем не может увеличиться, соглашение это предусматривает", - уточнил министр.
"Проведена серьезная работа по подготовке соглашения к подписанию. Одновременно планируется заключение соответствующих коммерческих контрактов с нашими основными экспортерами нефтепродуктов", - отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.
"Документ даст существенный толчок и откроет альтернативные маршруты поставки нефтепродуктов, в первую очередь, на экспорт",
Правда, кто именно из субъектов хозяйствования подписал эти коммерческие контракты и на каких конкретно условиях, не сообщается. Предполагается, что за белорусские нефтепродукты могут побороться Большой порт Санкт-Петербурга и порт в Усть-Луге.
Отсутствие контрактов с операторами терминалов портов и РЖД ставит под сомнение финансовую выгоду для белорусских экспортеров нефтепродуктов, считают эксперты. Хотя, комментируя подписание документа, глава российского Минтранса отметил: "Самое главное, что цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов ниже стоимости перевалки через порты Прибалтики".
Когда решающий аргумент - месть и обида, экономика уходит в сторону
Надо сказать, что тема переориентации белорусских нефтепродуктов в порты Российской Федерации не нова: президент РФ неоднократно пытался увязать получение Беларусью нефти с использованием российской инфраструктуры. Покупать и перевозить нефть и нефтепродукты "в пакете" выгоднее, считали в Кремле, да и зачем кормить недружественные страны.
Минск время от времени для проформы соглашался подумать, но цифры и логика брали верх - как ни крути, а расстояние до прибалтийских портов в два раза короче, чем до портов РФ на Балтике.