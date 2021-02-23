Из-за птичьего гриппа владельцы домашних птиц должны держать их в закрытых помещениях

Разработанные Министерством земледелия поправки предусматривают, что домашние птицы должны содержаться в помещениях, чтобы избежать контакта с дикими птицами и животными.

Помещением считается сарай или более легкое сооружение с фундаментом или без него, которое достаточно защищено сверху и с боков от проникновения диких птиц и животных. Помещение может быть отгорожено мелкой сеткой и накрыто надежной водонепроницаемой крышей, а может иметь навес.

Также запрещена торговля домашней птицей и яйцами из инкубаторов, участие в ярмарках, выставках, смотрах и других мероприятиях, связанных с птицеводством.

Запрещается поить птиц водой из открытых водоемов и выпускать на природу. Работники птицеферм должны использовать специальную рабочую одежду и обувь.

Срок действия ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Латвии, других странах ЕС и соседних третьих странах.