Вт, 23.02.2021
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Из-за птичьего гриппа владельцы домашних птиц должны держать их в закрытых помещениях

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Из-за распространения высокопатогенного птичьего гриппа владельцы домашней птицы должны держать своих птиц в помещениях и соблюдать другие дополнительные меры биобезопасности, постановило сегодня правительство.

Разработанные Министерством земледелия поправки предусматривают, что домашние птицы должны содержаться в помещениях, чтобы избежать контакта с дикими птицами и животными.

Помещением считается сарай или более легкое сооружение с фундаментом или без него, которое достаточно защищено сверху и с боков от проникновения диких птиц и животных. Помещение может быть отгорожено мелкой сеткой и накрыто надежной водонепроницаемой крышей, а может иметь навес.

Также запрещена торговля домашней птицей и яйцами из инкубаторов, участие в ярмарках, выставках, смотрах и других мероприятиях, связанных с птицеводством.

Запрещается поить птиц водой из открытых водоемов и выпускать на природу. Работники птицеферм должны использовать специальную рабочую одежду и обувь.

Срок действия ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Латвии, других странах ЕС и соседних третьих странах.

Высокопатогенный птичий грипп обнаружен в Латвии у 20 диких водоплавающих птиц.

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