Кариньш: для возобновления поездок нужно искать решения на общеевропейском уровне

Министр сообщения Талис Линкайтс информировал коллег о предложении Эстонии создать "пузырь поездок" между странами Балтии, Швецией и Финляндией после завершения процесса вакцинации от Covid-19.

Линкайтс сообщил, что обсуждается создание цифрового паспорта вакцинации или других документов, которые позволили бы людям ездить, и призвал начать обсуждение этого вопроса в Латвии.

Кариньш согласился с предложением министра сообщения, признав, что Латвия должна вовремя подготовиться к завершению процесса вакцинации и возобновлению возможностей передвижения. В то же время премьер-министр считает, что в интересах Латвии - общеевропейское, а не локальное решение, не признанное другими странами.

Премьер-министр сообщил, что жизнь после Covid-19 станет одной из тем на предстоящей на этой неделе встрече лидеров Евросоюза.

Кариньш призвал отраслевых министров смотреть в будущее и разрабатывать предложения по организации жизни после кризиса.