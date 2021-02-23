Вт, 23.02.2021
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Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
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Виновный признался в убийстве самой известной журналистки Мальты: его приговорили к 15 годам тюрьмы

ФОТО: Reuters/ScanPix

Суд на Мальте приговорил к 15 годам лишения свободы Винса Муската, одного из троих обвиняемых в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году, пишет "Медуза".

Как сообщает Times of Malta, на заседании 23 февраля Винс Мускат признался в убийстве журналистки. По решению суда, обвиняемый также должен выплатить 42 тысячи евро в качестве судебных издержек.

Мускат заключил с прокуратурой соглашение и предоставил информацию об убийстве. После его признания полиция провела обыск и задержала еще троих человек, которые подозреваются в том, что они предоставили взрывчатку для убийства Дафны Каруаны Галиции.

Продолжается расследование в отношении еще двух обвиняемых в убийстве журналистки - братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио. Также судебного разбирательства ожидает бизнесмен Йорган Фенек, его обвиняют в организации убийства журналистки.

Дафна Каруана Галиция была самой известной журналисткой Мальты. Она утверждала, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (однофамилец Винса Муската) и члены его семьи выводят деньги в офшоры. Ее расследование о панамских офшорах Джозефа Муската привело к политическому кризису и досрочным выборам на Мальте.

Как сообщалось, 16 октября 2017 года в Мальте неизвестные заложили взрывное устройство рядом с автомобилем журналистки. В результате взрыва женщина погибла.

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