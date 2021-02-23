Осужденный Лембергс снова станет кандидатом на пост мэра Вентспилса

После постановления суда первой инстанции о том, что Лембергс был признан виновным в ряде преступлений и был повторно арестован, правление "Латвии и Вентспилсу" выступило с заявлением, в котором постановление суда партия оценила как политическое возмездие.

По мнению партии, изменение меры пресечения Лембергса до тюремного заключения незадолго до местных выборов "явно проливает свет на пожелания некоторых политиков в нынешней правящей коалиции и, к сожалению, на возможность рассчитаться с политическим оппонентом, которого не удается победить в честной политической борьбе уже много лет".

Правление отмечает, что Лембергс возглавляет политическую партию "Латвии и Вентспилсу", которая в составе Союза зеленых и крестьян находится в оппозиции Сейма, он также неоднократно публично критиковал решения и действия правящей коалиции.

Партия считает арест Лембергса ненужным, поскольку в ходе текущего разбирательства Лембергс много раз бывал за пределами Латвии с разрешения лица, ведущего процесс, не уклонялся от суда, не нарушал предыдущие меры безопасности, поэтому "не ясно какую опасность увидел суд именно сейчас".

Правление отмечает, что Лембергс неоднократно заявлял, что нарушения, допущенные в ходе предыдущего разбирательства, будут переданы в Европейский суд по правам человека.

В настоящее время в правление политической партии "Латвии и Вентспилсу" избраны Айвар Лембергс, Янис Витолиньш, Гунтис Блумбергс, Дидзис Ошениекс и Айго Гутманис.

Напомним, 22 февраля, Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Также Лембергс должен заплатить штраф в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора мэр Вентспилса будет арестован в зале суда. В срок тюремного заключения ему будет зачислено время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Суд постановил, что Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим.