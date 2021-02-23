Министр культуры на следующей неделе предложит концепцию "безопасной культуры"
Министр культуры Наурис Пунтулис на следующей неделе предложит правительству рассмотреть смягчение ограничений в сфере культуры.
Министр культуры Наурис Пунтулис на следующей неделе предложит правительству рассмотреть смягчение ограничений в сфере культуры.
На заседании правительства и совета по кризисному управлению, которые сегодня обсуждали смягчения в торговле, министр сообщил, что на следующей неделе он предложит концепцию "безопасной культуры".
По мнению министра, в ситуации, когда смягчаются ограничения из-за Covid-19 для одной отрасли, нужно считаться с тем, что такие же просьбы и требования последуют от других отраслей, в том числе сферы культуры, деятельность которой полностью прекращена с начала ноября.
В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал сомнения, что Пунтулису удастся добиться поддержки от остальных министров.