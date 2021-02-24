Организатор свадеб назвала самые ужасные ошибки, которые допускают молодожены

Снежана также рассказала о главном - свадебных трендах и антитрендах 2021 года.

Уже неактуально

1. Стиль рустик

Уже два последних года этот стиль не используется дизайнерами. Если вы планируете устроить свадьбу на природе, то лучше ее оформить в стиле прованс.

2. Арки

Сегодня для оформления места регистрации используется любая декоративная конструкция, кроме классических полукруглых и прямоугольных арок.

3. Драпировка тканью стен и потолка

Как правило, это вынужденная мера, но сейчас лучше по-другому скрыть изъяны помещения, изменить пространство или добавить атмосферы. Используем, например, ширмы, декоративные конструкции.

4. Использование баннеров для фотозоны

Это было трендом много лет подряд. Последнее время большое внимание уделяется оформлению фотозоны, так как гости большинство снимков будут делать там и выставлять фотографии в соцсети. В фотозоне, по нынешней моде, могут стоять диван, кресло, другие предметы интерьера, арт-объекты или декоративные конструкции.

5. Чехлы на стулья и скатерть-юбка на столах

Забудьте! Сейчас проблем с мебелью для банкетов нет. Она красивая и разнообразная. Столы и стулья не скрывают, а выставляют напоказ. Чехлы уже давно стали пережитком прошлого, когда стулья для конференции использовали и для праздников. Столы, это касается и стола новобрачных, сейчас могут быть стеклянными, зеркальными - словом, какими угодно.

6. Подарки гостям в виде баночек с вареньем, медом, коробок конфет или печенья, плиток шоколада

Включайте фантазию и избегайте банальностей.

7. Денежные аукционы

Канули в лету. Это худшее, что сегодня может предложить ведущий паре.

Актуально

1. Свадьбы по индивидуальному сценарию, в необычном формате или с интересным декором. Задача - удивить гостей.

2. Асимметричные воздушные букеты в оформлении. Также актуальны подвесные цветочные конструкции.

3. Цветное стекло в сервировке стола.

4. Использование в декоре подсветок, гирлянд, лампочек, светодиодных лент, неоновых надписей и так далее.

5. Геометрические линии в оформлении.

6. Второе платье невесты (если такое планируется) можно заменить белым брючным костюмом или хотя бы использовать белый жакет.

7. Просьба к гостям вместо цветов перечислять деньги в какой-либо благотворительный фонд или жертвовать их приютам для животных или детским домам.

8. Набирают популярность экологичные торжества, когда рекомендуется не запускать шары в небо, не использовать пластиковые коробки для подарков гостям и не есть из одноразовой посуды.