Ср, 24.02.2021
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Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
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Организатор свадеб назвала самые ужасные ошибки, которые допускают молодожены

ФОТО: pexels.com

Организацией свадеб и других торжеств Снежана Рейнсон и ее фирма Enjoy Tallinn в Эстонии занимается с 2013 года. И все мероприятия, как отмечают клиенты, проходят на ура. В минувшее воскресенье Снежана организовала специальный бранч для невест - ведь уже, как говорится, не за горами активный свадебный сезон, пишет Limon.

Бранч для невест - это информативное мероприятие, которое проходило в непринужденной и легкой атмосфере. Потенциальные невесты смогли получить полезную информацию и ответы на интересующие вопросы из первых уст, познакомиться лично с организатором, свадебным фотографом, кондитером и попробовать самые популярные торты, услышать о частых предсвадебных ошибках и лишних тратах, которых можно избежать при грамотной подготовке, узнать о трендах в свадебной индустрии, а также получить советы по организации собственной свадьбы.

Свадьба - это, несомненно, эмоции и один из самых прекрасных праздников в жизни. "В каждой стране и культуре есть традиция пышно отмечать этот день, - уверяет Снежана. - Практически все праздники у нас повторяются из года в год, и только свадьба - приятное исключение. Конечно, формат и размах торжества зависят от ваших финансов. Если нет возможности устроить большой праздник, отметьте этот день с самыми близкими. Главное, чтобы он стал особенным именно для вас".

Снежана Рейнсон ФОТО: личный архив

Свадебный организатор считает, что не стоит думать, как сэкономить на торжестве.

"Давайте говорить, как грамотно распределить бюджет", - призывает Снежана. И тут нужно учитывать многие нюансы: к примеру, аренда мызы в будний день обойдется дешевле, как и услуги свадебного фотографа; современные приглашения на свадьбу можно найти в интернете и сделать их самому.

Но все эти аспекты стоит обговаривать с фирмой, которая и возьмется за организацию вашей свадьбы. Ведь не только платье невесты и букет должны быть безупречными, но и многие детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но становятся приоритетными, если что-то вдруг идет не так.

По словам Снежаны, средняя свадьба в Эстонии по бюджету - 10 000 евро. "Самая дорогая, которую организовывали мы, обошлась семьям молодоженов в 150 000 евро, - замечает Рейнсон. - Это с учетом платья невесты и колец. Несколько лет назад мы организовывали свадьбу в кинотеатре - наверное, это был самый интересный и необычный выбор".

Снежана неоднократно подчеркивала на бранче, что свадьба, если уж жених и невеста хотят сделать ее запоминающейся, должна быть уникальной и отличной от других. "Не стоит делать праздник по шаблону! Мне очень хочется, чтобы невесты не боялись организовывать необычные торжества. Хочется развития свадебного и ивент-рынка в Эстонии, но пока нет запросов от клиентов на интересный формат торжества, и мы часто организовываем традиционные банкеты-фуршеты", - сокрушается Снежана.

Самой грубой ошибкой профессионал называет искусственные цветы, которыми порой декорируют свадебные церемонии. 

"Иногда приходится слышать от невест и предложения выдернуть какие-то цветы из подаренных гостями букетов и поставить такие импровизированные букетики на столы. То, что при этом нарушается стилистика праздника, никого не волнует", - замечает руководитель агентства Enjoy Tallinn.

Рейнсон рассказала, что случаются и казусы на свадьбах, когда реагировать и решать возникшую проблему надо быстро. Например, как-то официанты не поставили на столы алкоголь в начале вечера. "Ведущий этого не заметил и долго и с пиететом говорил тост, призвав в конце выпить за молодоженов. Тут в зале повисла тишина, - вспоминает Снежана. - Это был неловкий момент, после которого официанты побежали за бутылками, а ведущий начал говорить тост еще раз. Или, помню, как-то вовремя не приехал кейтеринг. Жених с невестой на месте, гости уже пришли на церемонию, пора рассаживаться за столы, а они пустые! Я звоню в кейтеринг, мне обещают приехать минут через 20, но появляются лишь через полтора часа. И мы с водителем спешно расставляем тарелки с едой. Хорошо, что столы и гостей разделяла лесополоса и люди не видели нашего замешательства. Спасибо и ведущему - развлекал гостей все это время".

Снежана также рассказала о главном - свадебных трендах и антитрендах 2021 года.

Уже неактуально

1. Стиль рустик

Уже два последних года этот стиль не используется дизайнерами. Если вы планируете устроить свадьбу на природе, то лучше ее оформить в стиле прованс.

2. Арки

Сегодня для оформления места регистрации используется любая декоративная конструкция, кроме классических полукруглых и прямоугольных арок.

3. Драпировка тканью стен и потолка

Как правило, это вынужденная мера, но сейчас лучше по-другому скрыть изъяны помещения, изменить пространство или добавить атмосферы. Используем, например, ширмы, декоративные конструкции.

4. Использование баннеров для фотозоны

Это было трендом много лет подряд. Последнее время большое внимание уделяется оформлению фотозоны, так как гости большинство снимков будут делать там и выставлять фотографии в соцсети. В фотозоне, по нынешней моде, могут стоять диван, кресло, другие предметы интерьера, арт-объекты или декоративные конструкции.

5. Чехлы на стулья и скатерть-юбка на столах

Забудьте! Сейчас проблем с мебелью для банкетов нет. Она красивая и разнообразная. Столы и стулья не скрывают, а выставляют напоказ. Чехлы уже давно стали пережитком прошлого, когда стулья для конференции использовали и для праздников. Столы, это касается и стола новобрачных, сейчас могут быть стеклянными, зеркальными - словом, какими угодно.

6. Подарки гостям в виде баночек с вареньем, медом, коробок конфет или печенья, плиток шоколада

Включайте фантазию и избегайте банальностей.

7. Денежные аукционы

Канули в лету. Это худшее, что сегодня может предложить ведущий паре.

Актуально

1. Свадьбы по индивидуальному сценарию, в необычном формате или с интересным декором. Задача - удивить гостей.

2. Асимметричные воздушные букеты в оформлении. Также актуальны подвесные цветочные конструкции.

3. Цветное стекло в сервировке стола.

4. Использование в декоре подсветок, гирлянд, лампочек, светодиодных лент, неоновых надписей и так далее.

5. Геометрические линии в оформлении.

6. Второе платье невесты (если такое планируется) можно заменить белым брючным костюмом или хотя бы использовать белый жакет.

7. Просьба к гостям вместо цветов перечислять деньги в какой-либо благотворительный фонд или жертвовать их приютам для животных или детским домам.

8. Набирают популярность экологичные торжества, когда рекомендуется не запускать шары в небо, не использовать пластиковые коробки для подарков гостям и не есть из одноразовой посуды.

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