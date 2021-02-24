На улице Чака вместе со снегом сошли велополосы

Противоречиво оцениваемую велодорожку на улице А. Чака создали в декабре прошлого года. После того, как была нанесена временная маркировка велополос, это вызвало массовые возражения водителей. Однако с наступлением теплой погоды и таянием снега маркировка, нанесенная на протяжении всей улицы и отделяющая автомобильный поток от велодорожки, практически полностью стерлась, сообщают "Новости TV3".

Местами линии незаметны вовсе, в других местах о том, что здесь часть дороги отведена для велосипедистов, сейчас говорят лишь выцветшие силуэты велосипеда. Да и сами велосипедисты признают, что теперь езда не столь безопасна, как была ранее. 58

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"Вообще мне нравится, что здесь есть велополоса, так как по тротуару было сложно ехать. Но довольно опасно, относительно. В каком-то плане даже опаснее, чем по улице Барона", - указал велосипедист Анджс.

Департаменту сообщения Рижской думы проблемы известны, и отделительные линии обещают восстановить. Для этого нужна лишь хорошая погода.

"Примите во внимание, что эти полосы - временное решение, а не велополосы как таковые, они нарисованы краской, а не пластиком. И это было известно и раньше, что придется их восстанавливать", - пояснил директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбахс.

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В департаменте также рассказали, что в этом году подобные временные велополосы планируется оборудовать и в других местах города. Например, в Дзирциемсе, на Кипсале, на Ранька дамбис и в других местах. На эти цели выделено полмиллиона евро. Впрочем, для велоинфраструктуры столицы в этом году было запланировано куда более крупное финансирование - около 1,5 миллиона. Однако эти деньги решено направить на другие цели, так как во время очистки дорог от снега этой зимой была потрачена половина средств бюджета самоуправления на содержание улиц.

Поэтому как минимум на время из обозначенного финансирования пропали большие велопроекты, например, долгожданное строительство велодорожки из центра Риги в Зиепниеккалнс. 58

"Мы просто убрали эти проекты, поняв, что на содержание улиц, содержание тех же велополос не хватает финансирования. И мы несем ответственность за то, чтобы город содержался, и нам нужно продержаться до конца года. Мы не можем потратить все деньги в зимний сезон", - отметил Рейнбахс.

Несмотря на то, что большие проекты все-таки могут быть реализованы, самоуправление в этом году планирует попросить заем. Впрочем, критически по поводу этой идеи настроен активист городской среды Марис Йоновс, который напомнил, что новая дума еще недавно называла приоритетом именно велоинфраструктуру.

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Всего на перестройку улиц Рига планирует в этом году потратить 11,5 миллиона евро. Это почти наполовину меньше, чем в прошлом году.