23 тонны кокаина! Изъята рекордная партия наркотиков в Европе

12 февраля, в результате проверки таможенники обнаружили в более чем 1700 контейнерах свыше 16 000 кг кокаина - самая большая партия этого наркотика, когда-либо изъятого в Европе.

Позднее, в результате совместной работы германских и нидерландских следственных органов, в порту Антверпена (Бельгия) были изъяты еще 7200 кг кокаина.

В мировом масштабе это один из самых больших объемов, обнаруженных таможенниками. 1