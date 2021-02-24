Ср, 24.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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23 тонны кокаина! Изъята рекордная партия наркотиков в Европе

Иллюстративное фото ФОТО: Stanislavskyi/Shutterstock

Германские и бельгийские таможенники изъяли 23 тонны кокаина - это наибольшее количество наркотиков, которое когда-либо было изъято в Европе.

12 февраля, в результате проверки таможенники обнаружили в более чем 1700 контейнерах свыше 16 000 кг кокаина - самая большая партия этого наркотика, когда-либо изъятого в Европе.

Позднее, в результате совместной работы германских и нидерландских следственных органов, в порту Антверпена (Бельгия) были изъяты еще 7200 кг кокаина. 

В мировом масштабе это один из самых больших объемов, обнаруженных таможенниками.

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24 февраля в Нидерландах был задержан 28-летний житель Флаардингена, которого подозревают в импорте в общей сложности 23 тонн кокаина, стоимость которого оценивается в несколько млрд евро.

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