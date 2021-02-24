23 тонны кокаина! Изъята рекордная партия наркотиков в Европе
Германские и бельгийские таможенники изъяли 23 тонны кокаина - это наибольшее количество наркотиков, которое когда-либо было изъято в Европе.
Германские и бельгийские таможенники изъяли 23 тонны кокаина - это наибольшее количество наркотиков, которое когда-либо было изъято в Европе.
12 февраля, в результате проверки таможенники обнаружили в более чем 1700 контейнерах свыше 16 000 кг кокаина - самая большая партия этого наркотика, когда-либо изъятого в Европе.
Позднее, в результате совместной работы германских и нидерландских следственных органов, в порту Антверпена (Бельгия) были изъяты еще 7200 кг кокаина.
24 февраля в Нидерландах был задержан 28-летний житель Флаардингена, которого подозревают в импорте в общей сложности 23 тонн кокаина, стоимость которого оценивается в несколько млрд евро.