Борьба с популизмом и "инструмент запугивания": политологи оценивают слова Левитса об отставке министров

О чем идет речь?

Во вторник правительство концептуально согласилось ослабить ограничения, введенные в стране из-за Covid-19. Планируется разрешить работу торговых точек площадью до 300 квадратных метров. С 1 марта также смогут начать работу парикмахеры, специалисты по маникюру, педикюру и подологи.

Соглашение было достигнуто, несмотря на предупреждения экспертов о надвигающейся третьей волне Covid-19. 1

На заседании правительства во вторник большинство министров не прислушались к экспертам при принятии решения об ослаблении ограничений. Сегодня после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем Левитс объявил, что, если после ослабления ограничений распространение Covid-19 возрастет, необходимо будет требовать отставки отдельных министров. Скорее всего, речь идет о министре экономики Янисе Витенбергсе.

Что думают политологи?

По мнению политолога Иветы Кажоки, такой ход со стороны премьер-министра Кариньша, а именно обращение к президенту, тактически очень правильный. Кариньш в настоящее время находится в меньшинстве в правительстве. Он пытается решить вопросы путем достижения консенсуса, но ему это не удается. Именно поэтому Кариньш использует авторитет президента для давления на министров, считает политолог.

"Если премьер-министр хочет принимать решения в правительстве по принципу консенсуса, то ему нужны средства запугивания тех министров, которые не хотят ему подчиняться. Такими инструментами являются авторитет президента и возможное требование об отставке", - считает Кажока. 1

Она сомневается, что попытка достичь консенсуса всегда является лучшим способом в принятии решения. В некоторых случаях, по словам Кажоки, премьер-министр может настаивать на голосовании, чтобы те министры, которые думают иначе, несли ответственность за решения правительства.

Подобного мнения придерживается и доцент Латвийского университета Оярс Скудра. По его словам, обращение Кариньша к президенту в этой ситуации напрямую связано с политической ответственностью.

“Действия Кариньша в данном случае связаны с вопросом политической ответственности. Кто несет политическую ответственность и за что? Кариньша научила ситуация с Винькеле и закупками вакцины. В этом случае он не может полагаться на министров", - сказал Скудра. 1

Эксперт также указывает на хаотичный стиль принятия решений в правительстве Кариньша.

В то же время преподаватель кафедры политологии Рижского университета им. Страдиня Лелде Метла-Розентале считает, что последнее заявление президента - это попытка бороться с популизмом в министерских кругах.

"На мой взгляд, в преддверии местных выборов некоторые министры выступают с такими инициативами по снижению ограничений не потому, что это было бы правильным решением в стране, а потому, что этого ждут люди, поскольку устали. И по мере приближения местных выборов они хотят быть хорошими".

Правительственная стабильность

Говоря о стабильности правительства в этой ситуации, политолог Ивета Кажока задает риторический вопрос - может ли существующая модель правительства сохраниться в будущем, если министры время от времени "переголосовывают" на заседаниях Кабинета министров.

Метла-Розентале, напротив, сомневается, что падение правительства за шесть месяцев до местных выборов пойдет на пользу какой-либо из партий коалиции.