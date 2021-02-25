Компания по подбору персонала: работодателям по-прежнему не хватает работников, но теперь главное - навыки

"Предприятия по-прежнему заявляют, что у них нет работников, но теперь это "нет" имеет другое значение. [Это] компетенции и навыки. В то же время предприятиям до сих пор не ясно, что именно потребуется в в долгосрочной перспективе. Процесс изменений все еще продолжается. Сейчас ясно то, что в руководящих креслах должны сидеть руководители, которые обладают гибкостью, способны разрабатывать стратегии в ситуациях со многими неизвестными, адаптироваться к меняющейся среде, руководить и мотивировать команды, которые географически не находятся вместе. Перемены начались, и они не закончатся вместе с Covid-19", - сказала Аболтиня.

В то же время она отметила, что латвийская система образования в настоящее время не готова предоставить широкие возможности для перепрофилирования сотрудников.

"В этом процессе важную роль играет непрерывное обучение. В Латвии система образования не совсем такая, которая позволяла бы перепрофилироваться в сознательном возрасте 50 или 40+. Нас ждет огромный вызов. Боюсь сказать, но мы еще не готовы к этому ", - сказала глава Fontes Latvia.

Как сообщалось, исследование Fontes о влиянии Covid-19 на деятельность организаций показало, что на данном этапе пандемии уровень беспокойства в организациях немного повысился по сравнению с летом 2020 года, когда установленные государством ограничения были намного мягче.

По данным четырех опросов, проведенных в январе этого года, а также в апреле, мае и августе 2020 года, самый высокий уровень тревожности в организациях был в апреле прошлого года - 3,8 балла из пяти. В августе прошлого года уровень тревоги снизился до 2,8 пункта, а в январе этого года вырос до трех пунктов.