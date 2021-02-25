Почему ограничения вызывают негатив? Возможно, это связано с другим событием, пережитым ранее

Ограничения на торговлю и услуги вызывают негативные эмоции и у женщин (65%), и у мужчин (62%) в равной степени, более того, этот показатель одинаково высок во всех возрастных группах. Наибольшую неудовлетворенность ограничениями в торговле и услугах испытывают жители, уровень ежемесячного дохода которых составляет от 151 до 350 евро в месяц (78%), реже - люди с доходом, превышающим 1500 евро в месяц (55%).

Ограничения на мероприятия и занятия, включая частные и общественные мероприятия, занятия спортом, культурный досуг, религиозные мероприятия и общественное питание, в качестве причин, вызывающих негативные эмоции, чаще упоминали женщины (46%), чем мужчины (38%), и молодые люди в возрасте 18-39 лет (50%), а реже - пожилые люди в возрасте от 60 до 74 лет (31%).

В свою очередь, ограничения на поездки чаще вызывали негативные эмоции у людей в возрастной группе от 40 до 59 лет (44%) и реже - у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (37%). Кроме того, негативные эмоции по поводу этого ограничения больше испытывают рижане (46%), реже - сельские жители (30%).

Принятие, игнорирование или нападение

Специалист в области общественного здоровья и магистр медицинских наук Инета Ванага объясняет, что в кризисных ситуациях у человека проявляются первичные инстинкты, которые при возникновении угрозы заставляют ее принимать, игнорировать или даже нападать. Более того, столкнувшись с одними и теми же угрозами, каждый реагирует по-разному. То же относится и к ограничениям - есть часть общества, которая их принимает и соблюдает, в то время как другие их игнорируют, считают преувеличенными или даже пытаются бороться с ними.

Желание сопротивляться - тоже естественно, поскольку человеку не нравится, когда его пытаются ограничить.

Важно осознавать, почему конкретные ограничения вызывают негативные эмоции или даже гнев - возможно, это связано с каким-либо другим событием или ранее скрытыми чувствами .

Восприятие ограничений связано с пережитым ранее

Ограничения показывают, насколько чувствителен человек к ситуациям, когда он не может получить желаемое.

И восприятие ограничений зависит от пережитого в детстве - как мы воспринимали ограничения со стороны родителей, какими они были, и справились ли мы с ними.

В случае пережитой травмы при попадании в аналогичные условия у человека возникает соответствующая реакция, она не усиливается и не подавляется. Человек смотрит на ситуацию объективно, может принять ее и видит, где нарушаются границы. Большее напряжение возникает, когда человек сдерживает эмоции внутри себя - казалось бы, он принял ситуацию и существующие обстоятельства, но внутренне недоволен. Это напряжение можно уменьшить, занимаясь физической активностью.

Тревога не только о здоровье, но и об экономической ситуации