Чт, 25.02.2021
Каждый сектор продвигает свои вопросы, в данном случае - снятие ограничений независимо от последствий для государства Эгил Левитс
Эгил Левитс
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Почему ограничения вызывают негатив? Возможно, это связано с другим событием, пережитым ранее

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/Black Salmon

64% жителей Латвии признают, что больше всего негативных эмоций испытывают по причине ограничений на торговлю и услуги, за которыми следуют ограничения на мероприятия и занятия (42%) и ограничения на поездки (38%), свидетельствует опрос, проведенный аптечной сетью Apotheka и Агентством исследований рынка Norstat.

Ограничения на торговлю и услуги вызывают негативные эмоции и у женщин (65%), и у мужчин (62%) в равной степени, более того, этот показатель одинаково высок во всех возрастных группах. Наибольшую неудовлетворенность ограничениями в торговле и услугах испытывают жители, уровень ежемесячного дохода которых составляет от 151 до 350 евро в месяц (78%), реже - люди с доходом, превышающим 1500 евро в месяц (55%).

Ограничения на мероприятия и занятия, включая частные и общественные мероприятия, занятия спортом, культурный досуг, религиозные мероприятия и общественное питание, в качестве причин, вызывающих негативные эмоции, чаще упоминали женщины (46%), чем мужчины (38%), и молодые люди в возрасте 18-39 лет (50%), а реже - пожилые люди в возрасте от 60 до 74 лет (31%).

В свою очередь, ограничения на поездки чаще вызывали негативные эмоции у людей в возрастной группе от 40 до 59 лет (44%) и реже - у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (37%). Кроме того, негативные эмоции по поводу этого ограничения больше испытывают рижане (46%), реже - сельские жители (30%).

Принятие, игнорирование или нападение

Специалист в области общественного здоровья и магистр медицинских наук Инета Ванага объясняет, что в кризисных ситуациях у человека проявляются первичные инстинкты, которые при возникновении угрозы заставляют ее принимать, игнорировать или даже нападать. Более того, столкнувшись с одними и теми же угрозами, каждый реагирует по-разному. То же относится и к ограничениям - есть часть общества, которая их принимает и соблюдает, в то время как другие их игнорируют, считают преувеличенными или даже пытаются бороться с ними.

Желание сопротивляться - тоже естественно, поскольку человеку не нравится, когда его пытаются ограничить.

Важно осознавать, почему конкретные ограничения вызывают негативные эмоции или даже гнев - возможно, это связано с каким-либо другим событием или ранее скрытыми чувствами.

Восприятие ограничений связано с пережитым ранее

Ограничения показывают, насколько чувствителен человек к ситуациям, когда он не может получить желаемое.

И восприятие ограничений зависит от пережитого в детстве - как мы воспринимали ограничения со стороны родителей, какими они были, и справились ли мы с ними.

В случае пережитой травмы при попадании в аналогичные условия у человека возникает соответствующая реакция, она не усиливается и не подавляется. Человек смотрит на ситуацию объективно, может принять ее и видит, где нарушаются границы. Большее напряжение возникает, когда человек сдерживает эмоции внутри себя - казалось бы, он принял ситуацию и существующие обстоятельства, но внутренне недоволен. Это напряжение можно уменьшить, занимаясь физической активностью.

Тревога не только о здоровье, но и об экономической ситуации

Как поясняет Ванага, в обществе чувствуется беспокойство, связанное с опасениями по поводу распространения вируса и здоровья, а также социальной и экономической ситуации. Ограничения на торговлю и услуги затрагивают почти каждого - как работающих в этой отрасли, возможности работы которых в настоящий момент ограничены, так и потребителей, которым необходимо адаптироваться, поэтому неудивительно, что именно эти ограничения вызывают в обществе самые негативные эмоции. Жители недовольны решениями и их частыми изменениями, что влияет на их повседневную жизнь и создает ощущение контроля. Кроме того, это создает впечатление, что решения зачастую принимаются без учета их потребностей и желаний. Легче адаптироваться и принимать ограничения, конечно, тем, у кого еще есть возможность работать и получать поддержку от близких, но гораздо труднее ситуацию принять людям, сильно пострадавшим от этого кризиса, например, потерявшим работу.

Большое значение имеет возможность быть вместе и общаться

Человек по природе является социальным существом, которому необходимо быть частью группы. Быть вместе и общаться, например, на частных и публичных мероприятиях было неотъемлемой частью жизни, и это невозможно получить в удаленном режиме, поэтому возникает неудовлетворенность. Продолжительная изоляция также может вызвать различные психологические проблемы, например: подавленность, тревогу, выгорание, а также вспышки гнева и агрессии, поэтому в это время очень важно следить за своим самочувствием и реакцией организма и при необходимости обращаться за помощью.

5 советов для эмоционального здоровья

#1 Сочувствие к себе и другим

Жить в условиях пандемии нелегко. Эта ситуация не была заранее запланирована, и нет примера, которым руководствоваться. Совершенно нормально, если человек чувствует смущение, растерянность, озабоченность или тревогу. Такие чувства испытывает каждый, поэтому самое главное - быть сострадательным и терпеливым. Не нужно отрицать трудности и принуждать себя мыслить позитивно - любая эмоция важна, и ее подавление может быть опасным.

#2 Осознание своих чувств

Нужно найти способ, как распознать, осознать, а также пережить свои сложные эмоции, например, записывая их, занимаясь йогой или медитацией, делая физические упражнения или рассказывая о них своим близким.

#3 Быть реалистичными

Иногда невозможно сделать все идеально - учить детей дома, работать полный рабочий день, содержать дом в идеальном порядке и заботиться о себе и других. Нам нужно расставить приоритеты и сосредоточиться на них, отложив другие дела. Не ждите от себя слишком многого.

#4 Взять от ситуации лучшее

Нужно отличать вещи, которые можно контролировать - нужно принимать неопределенность будущего и в то же время определить сферы жизни, которые можно контролировать. Если удаленный режим предоставляет больше возможностей проводить время на природе, вовлекать детей в работу по дому, отдыхать и выделять время для себя, ими обязательно стоит воспользоваться.

#5 Ежедневный режим

Распорядок дня играет важную роль в поддержании физического и психического здоровья - необходимо определить конкретное время для работы, приема пищи, других занятий, а также отдыха.

Исследование проводилось в сотрудничестве с интернет-исследовательской компанией Norstat со 2 по 10 февраля с участием 1010 респондентов.

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