"Кто возьмет на себя ответственность?" Домбрава раскритиковал возможное возобновление очной учебы

Сегодня в парламенте обсуждаются принятые правительством 19 февраля поправки к распоряжению правительства "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации", принятому 6 ноября 2020 года.

Как сообщалось, правительство постановило, что очная учеба в младших классах может быть возобновлена в самоуправлениях, где двухнедельный уровень заболеваемости Covid-19 не превышает 220 случаев на 100 000 населения и нет резкого роста заболеваемости.

По мнению депутата, неправильными являются критерии возобновления очной учебы, не лучшим был и сам процесс принятия решения, так как оно принято в четверг, а выполняться должно с понедельника. По словам политика, во многих самоуправлениях это вызвало огромную неразбериху.

Депутат также раскритиковал выбранный критерий, а именно количество заболевших в крае. "В нескольких самоуправлениях, где на этой неделе могут проходить очные занятия, на следующей неделе это будет невозможно. Это безответственное дерганье родителей, учеников и работников школ", - сказал политик.

Он привел пример Саулкрастского края, где очная форма обучения возобновилась в понедельник, а уже в среду было объявлено, что со следующей недели она снова запрещена.

"Кто возьмет на себя ответственность за эту одну неделю, если заболеваемость возрастет? Кто возьмет на себя ответственность за людей, перестраивающих свою работу, чтобы вернуться к удаленному обучению?" - спросил Домбрава.

Он спрашивает, почему первым шагом к возобновлению очного обучения не могут стать небольшие сельские школы, за которыми последуют школы малых городов, а затем и крупных городов.

Кроме того, выполнение решения следовало бы начинать хотя бы с недельной задержкой, а не через четыре дня после того, как оно принято.