Чт, 25.02.2021
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"Кто возьмет на себя ответственность?" Домбрава раскритиковал возможное возобновление очной учебы

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

По мнению депутата Сейма Яниса Домбравы ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ), для возобновления очного обучения был выбран неправильный путь.

Сегодня в парламенте обсуждаются принятые правительством 19 февраля поправки к распоряжению правительства "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации", принятому 6 ноября 2020 года.

Как сообщалось, правительство постановило, что очная учеба в младших классах может быть возобновлена в самоуправлениях, где двухнедельный уровень заболеваемости Covid-19 не превышает 220 случаев на 100 000 населения и нет резкого роста заболеваемости.

По мнению депутата, неправильными являются критерии возобновления очной учебы, не лучшим был и сам процесс принятия решения, так как оно принято в четверг, а выполняться должно с понедельника. По словам политика, во многих самоуправлениях это вызвало огромную неразбериху.

Депутат также раскритиковал выбранный критерий, а именно количество заболевших в крае. "В нескольких самоуправлениях, где на этой неделе могут проходить очные занятия, на следующей неделе это будет невозможно. Это безответственное дерганье родителей, учеников и работников школ", - сказал политик.

Он привел пример Саулкрастского края, где очная форма обучения возобновилась в понедельник, а уже в среду было объявлено, что со следующей недели она снова запрещена.

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"Кто возьмет на себя ответственность за эту одну неделю, если заболеваемость возрастет? Кто возьмет на себя ответственность за людей, перестраивающих свою работу, чтобы вернуться к удаленному обучению?" - спросил Домбрава.

Он спрашивает, почему первым шагом к возобновлению очного обучения не могут стать небольшие сельские школы, за которыми последуют школы малых городов, а затем и крупных городов.

Кроме того, выполнение решения следовало бы начинать хотя бы с недельной задержкой, а не через четыре дня после того, как оно принято.

Домбраву поддержал депутат Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис, который также осудил "дерганье" - открытие, а потом снова закрытие школ.

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