В магазинах Эстонии начнут действовать новые правила

Самая важная часть касается ношения масок: во внутренние правила членов союза включат требование, в соответствии с которым работники и посетители обязаны носить маски. Крупные торговые центры планируют нанять значительное количество охранников, которые уже у входа будут проверять наличие масок у клиентов. Требование не касается детей младше 12 лет и людей с медицинскими противопоказаниями.

Кроме того,

обещают закрыть находящиеся в общественном пользовании зоны отдыха и игр, отключить Wi-Fi и сделать все возможное, чтобы торговый центр или магазин не стал местом проведения досуга. 8

На площадях общего пользования запрещена активная продажа, в магазинах - дегустации, также приостанавливаются крупномасштабные скидочные кампании. Однако последнее правило не распространяется на обычные скидки на товары.

Новые требования действуют с понедельника и до конца марта. Неле Пейл объяснила, что там, где это возможно, уже в эти выходные будут применяться более строгие требования. Но в тех торговых точках, где в связи с уже заключенными соглашениями это невозможно сделать раньше, требования станут обязательными не позднее понедельника, то есть с начала нового месяца.