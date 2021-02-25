В магазинах Эстонии начнут действовать новые правила

Самая важная часть касается ношения масок: во внутренние правила членов союза включат требование, в соответствии с которым работники и посетители обязаны носить маски. Крупные торговые центры планируют нанять значительное количество охранников, которые уже у входа будут проверять наличие масок у клиентов. Требование не касается детей младше 12 лет и людей с медицинскими противопоказаниями.
обещают закрыть находящиеся в общественном пользовании зоны отдыха и игр, отключить Wi-Fi и сделать все возможное, чтобы торговый центр или магазин не стал местом проведения досуга.
На площадях общего пользования запрещена активная продажа, в магазинах - дегустации, также приостанавливаются крупномасштабные скидочные кампании. Однако последнее правило не распространяется на обычные скидки на товары.
Новые требования действуют с понедельника и до конца марта. Неле Пейл объяснила, что там, где это возможно, уже в эти выходные будут применяться более строгие требования. Но в тех торговых точках, где в связи с уже заключенными соглашениями это невозможно сделать раньше, требования станут обязательными не позднее понедельника, то есть с начала нового месяца.
По словам Пейл, наем охранников требует значительных дополнительных затрат для магазинов. Меры были согласованы в течение последних двух дней. Продавцы решили принять дополнительные правила после того, как во вторник стало ясно, что правительство также рассматривает вопрос о закрытии магазинов в качестве возможной меры для предотвращения распространения коронавируса.