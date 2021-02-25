Министры иностранных дел стран Балтии обеспокоены ситуацией в Грузии

Министры иностранных дел стран Балтии подтвердили, что верят в будущее Грузии как свободного и независимого демократического государства.

"Мы поддерживаем усилия грузинского народа по укреплению отношений с демократическим трансатлантическим сообществом, Европейским союзом и НАТО", - заявили министры в едином обращении.

Протесты в Тбилиси

Сотни протестующих собрались перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием немедленно освободить лидера главной оппозиционной силы страны "Единое национальное движение" Нику Мелию. Во вторник, 23 февраля полицейские штурмовали офис партии, где он укрылся: правоохранители применили слезоточивый газ и изъяли оттуда компьютерные серверы. За неподчинение представителям власти задержаны еще более 20 его сторонников.

В Брюсселе опасаются углубления политического кризиса в стране. Ранее из-за разногласий с правящей командой относительно задержания Мелии с поста премьер-министра ушел Георгий Гахария.

Нику Мелию обвиняют в организации попытки штурма парламента летом 2019 года в ходе акции протеста в связи с поведением членов российской делегации в Тбилиси: тогда один из депутатов Госдумы занял кресло спикера национального парламента. Судебное решение о заключении Мелии под стражу было принято после его отказа носить электронный браслет и выплатить повышенную вследствие этого сумму залога.