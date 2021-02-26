Жителя Литвы уже 41 раз оштрафовали за езду без прав

За нарушение это лицо было оштрафовано на максимальную предусмотренную в Кодексе административных нарушений сумму - 450 евро.

Молодой человек - закоренелый нарушитель правил. Свой первый денежный штраф за то, что он управлял автомобилем без прав, он получил, будучи 16-летним. До наступление совершеннолетия он за такие нарушения был оштрафован в целом восемь раз.

С 2015 года парень совершил 53 различных административных нарушения, в свою очередь в 2020 году ему было выписано 23 штрафа только за то, что он ездил без прав. Всего сумма штрафов уже превышает 17 тысяч евро, и они не оплачены.

Езда без прав - не единственное его нарушение. В этом месяце парень уже успел заработать штраф и за езду в пьяном виде, а также многократно за превышение скорости. В одном случае он мчался 147 км/час в месте, где было разрешено 90, в другой раз его поймали с 111 км/час в месте с ограничением 50 км/час. В конце концов, в Вильнюсе он пролетел перекресток под запрещающий сигнал светофора со скоростью 102 км/час.

Другие значительные нарушения правил дорожного движения, совершенные молодым человеком - вызов аварии, нарушение правил поворота, неиспользование ремня безопасности, езда без страховки и техосмотра.

Портал 15min.lt отмечает, что в прошлом году водители без прав в Литве вызвали 711 аварий, в которых люди не пострадали. В то же самое время произошли и 204 аварии, в которых разные травмы получили 248 человек, а десять погибли.